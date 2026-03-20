Polscy żołnierze ewakuowani z Iraku. Szef MON: Chodzi o bezpieczeństwo

Polska

Polscy żołnierze w komplecie zostali ewakuowani z Iraku - poinformował w piątek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że większość personelu Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku przebywa już w Polsce lub jest w drodze do kraju.

Fragmenty mundurów polskich żołnierzy z naszywkami flagi Polski.
Polsat News
Szef MON poinformował o ewakuacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku

"W związku z pogorszeniem bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu, po analizie uwarunkowań operacyjnych i potencjalnych zagrożeń, zapadła decyzja o relokacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku" - poinformował w piątkowym wpisie na X Kosiniak-Kamysz.

Polscy żołnierze opuścili Irak

Szef MON dodał, że proces relokacji został przeprowadzony w uzgodnieniu z sojusznikami z NATO, a operację koordynowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

"Priorytetem było zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa żołnierzom oraz pracownikom PKW" - podkreślił Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że większość personelu kontyngentu jest już w Polsce lub w drodze do kraju, część zaś przebywa w Jordanii. "Umożliwia to utrzymanie ciągłości działania PKW w regionie" - wyjaśnił szef MON.

 

 

Wkrótce więcej informacji...

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Monika Bortnowska / mbd / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
BLISKI WSCHÓDDOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCHIRAKMONPOLSCY ŻOŁNIERZEPOLSKAPOLSKI KONTYNGENT WOJSKOWY W IRAKUWŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 