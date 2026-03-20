Polscy żołnierze ewakuowani z Iraku. Szef MON: Chodzi o bezpieczeństwo

"W związku z pogorszeniem bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu, po analizie uwarunkowań operacyjnych i potencjalnych zagrożeń, zapadła decyzja o relokacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku" - poinformował w piątkowym wpisie na X Kosiniak-Kamysz.

Polscy żołnierze opuścili Irak Szef MON dodał, że proces relokacji został przeprowadzony w uzgodnieniu z sojusznikami z NATO, a operację koordynowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. ZOBACZ: Polacy zatrzymani w Iraku. Wśród nich znany youtuber "Priorytetem było zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa żołnierzom oraz pracownikom PKW" - podkreślił Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że większość personelu kontyngentu jest już w Polsce lub w drodze do kraju, część zaś przebywa w Jordanii. "Umożliwia to utrzymanie ciągłości działania PKW w regionie" - wyjaśnił szef MON. WAŻNE❗️Nasi żołnierze w komplecie zostali ewakuowani z Iraku.



— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) March 20, 2026 Wkrótce więcej informacji...

