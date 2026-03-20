Walka o mundial. Powołanie do kadry otrzymał 17-latek

Polska

Selekcjoner Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie reprezentacji, podczas którego rozstrzygnie się udział Polski w mistrzostwach świata. Po raz pierwszy szansę otrzymał siedemnastoletni Oskar Pietuszewski, do kadry wróci także Jakub Moder. W czwartek piłkarze rozegrają mecz z Albanią, a jeśli wygrają, to w finale baraży zmierzą się z Ukrainą. 

Powołany do kadry po raz pierwszy Oskar Pietuszewski gra na pozycji pomocnika i napastnika. Urodzony w 2008 r. piłkarz jest wychowankiem Jagiellonii Białystok, a w styczniu 2026 r. podpisał kontrakt z FC Porto. W portugalskim klubie gra razem z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem, którzy także zagrają podczas kolejnego zgrupowania reprezentacji Polski. Do kadry po dziewięciomiesięcznej powrócił ponadto Jakub Moder, który wyleczył kontuzję pleców. 

 

W przyszłym tygodniu na boisku zabraknie natomiast kontuzjowanego bramkarza Łukasza Skorupskiego. Na tę pozycję Urban wybrał Bartłomieja Drągowskiego, Kamila Grabarę, Mateusza Kochalskiego i Bartosza Mrozka - dwaj ostatni, podobnie, jak Pietuszewski, otrzymali powołanie po raz pierwszy.  Mecz z trybun za kartki będzie natomiast oglądał Nicola Zalewski

 

Polska walczy o mundial. Najbliższy mecz w czwartek z Albanią

Najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski w piłkę nożną będzie decydujące dla udziału kadry w mistrzostwach świata. Polska bierze udział w barażach i musi wygrać dwa mecze, by pojechać na turniej.

 

Najpierw reprezentacja zmierzy się w czwartek w Warszawie z Albanią. Jeśli wygra mecz, rozegra mecz się na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją. Przegrana z Albanią ostatecznie pogrzebie szanse zespołu Urbana na mundial.

 

Jeśli Polsce uda się zwyciężyć w barażach, poleci na mundial, który tym razem organizowany jest przez Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanadę. Finały rozpoczną się 11 czerwca. Zwycięzca ścieżki barażowej, w której gra Polska, w mistrzostwach znajdzie się w grupie z Holandią, Japonią i Tunezją. 

 

Maciej Olanicki / polsatnews.pl / PAP
