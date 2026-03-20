Walka o mundial. Powołanie do kadry otrzymał 17-latek

Powołany do kadry po raz pierwszy Oskar Pietuszewski gra na pozycji pomocnika i napastnika. Urodzony w 2008 r. piłkarz jest wychowankiem Jagiellonii Białystok, a w styczniu 2026 r. podpisał kontrakt z FC Porto. W portugalskim klubie gra razem z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem, którzy także zagrają podczas kolejnego zgrupowania reprezentacji Polski. Do kadry po dziewięciomiesięcznej powrócił ponadto Jakub Moder, który wyleczył kontuzję pleców.

W przyszłym tygodniu na boisku zabraknie natomiast kontuzjowanego bramkarza Łukasza Skorupskiego. Na tę pozycję Urban wybrał Bartłomieja Drągowskiego, Kamila Grabarę, Mateusza Kochalskiego i Bartosza Mrozka - dwaj ostatni, podobnie, jak Pietuszewski, otrzymali powołanie po raz pierwszy. Mecz z trybun za kartki będzie natomiast oglądał Nicola Zalewski.

Polska walczy o mundial. Najbliższy mecz w czwartek z Albanią

Najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski w piłkę nożną będzie decydujące dla udziału kadry w mistrzostwach świata. Polska bierze udział w barażach i musi wygrać dwa mecze, by pojechać na turniej.

Najpierw reprezentacja zmierzy się w czwartek w Warszawie z Albanią. Jeśli wygra mecz, rozegra mecz się na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją. Przegrana z Albanią ostatecznie pogrzebie szanse zespołu Urbana na mundial.

Jeśli Polsce uda się zwyciężyć w barażach, poleci na mundial, który tym razem organizowany jest przez Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanadę. Finały rozpoczną się 11 czerwca. Zwycięzca ścieżki barażowej, w której gra Polska, w mistrzostwach znajdzie się w grupie z Holandią, Japonią i Tunezją.

