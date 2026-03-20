W przemówieniu, którego treść została opublikowana na kanale Modżtaby Chameneiego w komunikatorze Telegram, podkreślono, że Izrael i USA, które 28 lutego zaczęły wojnę przeciw Iranowi, uległy "złudzeniu", że jeśli zabiją poprzedniego najwyższego przywódcę kraju Alego Chameneiego i innych liderów irańskich, Irańczycy ulegną "strachowi i rozpaczy".

Najwyższy przywódca zarzucił również izraelskim i amerykańskim władzom chęć "zdominowania, a następnie podzielenia Iranu".

Chamenei: Wrogowie osłabną i spokornieją

Modżtaba Chamenei wyraził przekonanie, że w nowym roku jedność Iranu "stanie się trwalsza i silniejsza", a wrogowie kraju "osłabną i spokornieją".

Zapewnił też, że za ostatnimi atakami na Turcję i Oman "w żadnym wypadku" nie stała armia irańska ani żaden z jej sojuszników. Przypisał je "zwodniczym działaniom syjonistycznego wroga" - jak władze w Teheranie nazywają Izrael.

Modżtaba Chamenei, który na stanowisku najwyższego przywódcy Iranu zastąpił swego ojca Alego, zabitego 28 lutego w izraelsko-amerykańskim ataku, zadeklarował, że celem władz w Teheranie są jak najlepsze relacje ze wszystkimi państwami regionu.

ZOBACZ: Trzy scenariusze wojny w Iranie. "Ameryka jest popychana przez Netanjahu"

Od 28 lutego, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciw Iranowi, irańska armia kontynuuje ostrzał ważnych obiektów strategicznych, infrastruktury wojskowej i przemysłowej w niemal wszystkich krajach Bliskiego Wschodu. Ponadto regularnie atakuje z powietrza wybrane obiekty w Izraelu.

Nouruz. Pogańskie święto przejęte przez islam

Nouruz wywodzi się ze starożytnej perskiej religii zoroastryzmu i obchodzony jest od ponad 2,5 tys. lat przez ok. 300 mln osób w wielu krajach, m.in. w Afganistanie, Azerbejdżanie, Kirgistanie, Pakistanie, Mongolii, Tadżykistanie, Turcji, Turkmenistanie i Uzbekistanie.

W tym roku rozpoczynające się w piątek 13-dniowe obchody zbiegają się w czasie z jednym z najważniejszych świąt islamskich Id al-Fitr, które kończy muzułmański miesiąc postu ramadan.

ZOBACZ: Poseł przyniósł prezent do studia. Agnieszka Gozdyra nie kryła zaskoczenia

Media podkreślają, że obchody obu świąt w krajach Bliskiego i Środkowego Wschodu upływają w tym roku w atmosferze niepokoju i strachu przed dalszym rozwojem sytuacji w regionie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni