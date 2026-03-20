Nie Big Ben, ani British Museum. Nowa najpopularniejsza atrakcja na Wyspach

Association of Leading Visitor Attractions (ALVA) - organizacja zszarzająca 2,2 tys. popularnych atrakcji turystycznych w Wielkiej Brytanii - zaprezentowała dane dotyczące najchętniej odwiedzanych miejsc w 2025 roku.

Na szczycie podium po raz pierwszy w zestawieniu znalazło się Muzeum Historii Naturalnej. Było ono nie tylko najpopularniejszą atrakcją turystyczną na Wyspach w 2025 roku, ale też pobiło rekord pod względem liczby odwiedzających - wizytę w złożyło tam 7,1 mln osób (ok. 20 tys. osób dziennie). To wzrost o 13 proc. w porównaniu z 2024 rokiem.

Najpopularniejsza atrakcja turystyczna w Wielkiej Brytanii w 2025 roku

ZOBACZ: Luwr wyciąga wnioski po kradzieży. Media: Część eksponatów wywieziono z muzeum

Muzeum Historii Naturalnej (Natural History Museum) początkowo było częścią British Museum (Muzeum Brytyjskiego), a niezależność uzyskało w 1963 roku.

Znajduje się w nim 80 milionów obiektów, co stanowi najważniejszą na świecie kolekcję historii naturalnej. Naukowcy wykorzystują ją, aby odpowiadać na kluczowe pytania dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Układu Słonecznego, geologii naszej planety oraz życia na Ziemi.

Wstęp jest bezpłatny - podobnie jak w innych muzeach narodowych w Wielkiej Brytanii.

Najpopularniejsze atrakcje w Wielkiej Brytanii. TOP 5

Drugie miejsce przypadło British Museum (Muzeum Brytyjskie), które odwiedziło 6,4 mln osób. Podium zamyka Windsor Great Park (Wielki Park Windsorski, park królewski, 5 mln gości).

W pierwszej piątce znalazły się jeszcze: Tate Modern (Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 4,5 mln odwiedzających) i National Gallery (Galeria Narodowa, 4,1 mln gości).

Co ciekawe, uważany przez wielu turystów za wizytówkę Londynu brytyjski parlament i Big Ben co prawda awansował o 21 miejsc w zestawieniu, ale znalazł się dopiero na 45. miejscu z 820 tys. odwiedzających.

"Ogromny apetyt społeczny na poznanie cudów świata przyrody"

Dr Doug Gurr, dyrektor Muzeum Historii Naturalnej, powiedział, że zespół jest "zachwycony" zwycięstwem w rankingu.



- Te wyjątkowe wyniki odzwierciedlają naszą niezachwianą koncentrację na zapewnieniu każdemu gościowi fantastycznego dnia, a także zaangażowanie naszych kolegów, którzy niestrudzenie pracują, by tworzyć niezapomniane doświadczenia i światowej klasy wystawy - powiedział cytowany w komunikacie ALVA.

ZOBACZ: Tajemnicza kradzież w wojskowym muzeum. Zniknęły części legendarnego samolotu

- 7,1 miliona odwiedzających pokazuje ogromny apetyt społeczny na poznanie cudów świata przyrody i brytyjskich atrakcji kulturowych - dodał.



Według danych ALVA w ubiegłym roku łączna liczba wizyt w 409 miejscach turystycznych w Wielkiej Brytanii wyniosła 165 milionów, co stanowi wzrost o 2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. To jednak nadal mniej niż przed pandemią COVID-19, kiedy odnotowano 170 mln wizyt.

