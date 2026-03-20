Nawrocki podjął decyzję ws. awansów oficerskich. Zwrot w głośnej sprawie

Jak podkreślono w komunikacie BBN, prezydent "wyda stosowne postanowienie po kontrasygnacie Prezesa Rady Ministrów".

W środę minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zwracał uwagę w mediach społecznościowych, że mija pół roku, odkąd prezydent RP Karol Nawrocki nie podpisał nominacji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Przypomniał na platformie X, że "wnioski były składane dwukrotnie".

Karol Nawrocki podjął decyzję. Od listopada blokował awanse oficerskie

Prezydent Karol Nawrocki nie podpisywał od początku listopada ub.r. nominacji oficerskich funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, co uzasadniał brakiem udzielenia mu istotnych informacji dot. bezpieczeństwa państwa i odwoływaniem jego spotkań z szefami służb przez kierownictwo rządu.

Premier Donald Tusk zarzucał wówczas prezydentowi, że blokując awanse oficerskie działa na szkodę bezpieczeństwa państwa.

ZOBACZ: Tusk po spotkaniu z prezydentem Nawrockim. "SAFE 0 złotych"

W połowie stycznia prezydent spotkał się z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami ABW, Agencji Wywiadu, SKW oraz Służby Wywiadu Wojskowego. S

Szef MON zapowiedział wtedy, że wnioski ws. nominacji oficerskich w służbach ponownie wpłyną do Kancelarii Prezydenta. Dodał, że prezydent "w większości" przychyli się do skierowanych wniosków.

