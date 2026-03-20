Polskie wojsko na Bliskim Wschodzie? Rzecznik prezydenta odpowiada premierowi

"Prezydent RP jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych decyduje o użyciu polskiego wojska poza granicami Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów bądź Prezesa Rady Ministrów. A taki wniosek, ani od Pana Premiera, ani od Wicepremiera, Szefa MON, nie wpłynął" - napisał w mediach społecznościowych Rafał Leśkiewicz.

Prezydent RP jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych decyduje o użyciu polskiego wojska poza granicami Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów bądź Prezesa Rady Ministrów. A taki wniosek, ani od Pana Premiera, ani od Wicepremiera, Szefa MON, nie wpłynął. — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) March 20, 2026

Rzecznik prezydenta zareagował w ten sposób na wpis premiera Donalda Tuska, który sugerował, że prezydent Karol Nawrocki, oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński chcą wysłać polskie wojsko na Bliski Wschód.

Polskie wojsko na Bliskim Wschodzie. Leśkiewicz odpowiada Tuskowi

"Chodzą słuchy, że panowie Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński chcieliby, żeby Polska włączyła się w wojnę na Bliskim Wschodzie. Naszym zadaniem jest zabezpieczenie polskich granic, także morskich, które są również granicami NATO i Unii. Rozumieją to Polacy, rozumieją nasi sojusznicy" - napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

Chodzą słuchy, że panowie @NawrockiKn i @OficjalnyJK chcieliby, żeby Polska włączyła się w wojnę na Bliskim Wschodzie. Naszym zadaniem jest zabezpieczenie polskich granic, także morskich, które są również granicami NATO i Unii. Rozumieją to Polacy, rozumieją nasi sojusznicy. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 20, 2026

W tym samym tonie Tusk wypowiadał się także podczas piątkowej konferencji prasowej po Radzie Europejskiej. - Chcę podkreślić, że dźwigamy ogromny ciężar ochrony wschodniej granicy Polski, Europy i NATO. Nie powinniśmy szukać nowych aktywności - mówił wówczas Tusk.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni