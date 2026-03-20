Polskie wojsko na Bliskim Wschodzie? Rzecznik prezydenta odpowiada premierowi
Rafał Leśkiewicz odniósł się do słów Donalda Tuska o potencjalnym wysłaniu wojsk polskich na Bliski Wschód. "O wysłaniu decyduje prezydent na wniosek Rady Ministrów. Żaden taki wniosek nie wpłynął" - napisał podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP w mediach społecznościowych.
"Prezydent RP jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych decyduje o użyciu polskiego wojska poza granicami Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów bądź Prezesa Rady Ministrów. A taki wniosek, ani od Pana Premiera, ani od Wicepremiera, Szefa MON, nie wpłynął" - napisał w mediach społecznościowych Rafał Leśkiewicz.
Rzecznik prezydenta zareagował w ten sposób na wpis premiera Donalda Tuska, który sugerował, że prezydent Karol Nawrocki, oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński chcą wysłać polskie wojsko na Bliski Wschód.
Polskie wojsko na Bliskim Wschodzie. Leśkiewicz odpowiada Tuskowi
"Chodzą słuchy, że panowie Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński chcieliby, żeby Polska włączyła się w wojnę na Bliskim Wschodzie. Naszym zadaniem jest zabezpieczenie polskich granic, także morskich, które są również granicami NATO i Unii. Rozumieją to Polacy, rozumieją nasi sojusznicy" - napisał szef rządu w mediach społecznościowych.
W tym samym tonie Tusk wypowiadał się także podczas piątkowej konferencji prasowej po Radzie Europejskiej. - Chcę podkreślić, że dźwigamy ogromny ciężar ochrony wschodniej granicy Polski, Europy i NATO. Nie powinniśmy szukać nowych aktywności - mówił wówczas Tusk.
