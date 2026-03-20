Przełomowa decyzja polskiego sądu. Dotyczy małżeństw jednopłciowych

Polacy, których dotyczy wydana w piątek decyzja NSA, chcieli po powrocie do kraju zostać uznani za małżonków. Wcześniej ich wniosek o wpis do polskich aktów stanu cywilnego został odrzucony.

ZOBACZ: Co z małżeństwami jednopłciowymi zawartymi za granicą? Polacy zabrali głos

W tej sprawie NSA skierował w 2023 roku pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później, w listopadzie 2025 roku, trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci, zawarte legalnie w innym kraju Unii Europejskiej, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.

Przełomowa decyzja NSA. Chodzi o pary jednopłciowe

NSA uchylił tym samym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił skargę małżeństwa oraz uchylił decyzję kierownika urzędu stanu cywilnego m.st. Warszawy o odmowie dokonania transkrypcji.

ZOBACZ: "Ma obowiązek uznać". Przełomowy wyrok TSUE ws. związków jednopłciowych

Zobowiązał też kierownika tego urzędu do przeniesienia aktu tego małżeństwa w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych.

W uzasadnieniu wyroku sędzia NSA Leszek Kiermaszek przywołał art. 18 polskiej konstytucji stanowiący, że "małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej".

Uzasadnienie NSA. Sędzia: Konstytucja nie stanowi przeszkody

- Z przepisu tego, zdaniem sądu orzekającego, nie można wywieść normy, że stanowi on bezwzględną przeszkodę w uznaniu małżeństwa osób tej samej płci, zawartego w innym państwie UE zgodnie z ustawodawstwem tego państwa, w tym także w przeniesieniu aktu tego małżeństwa do polskiego rejestru w drodze transkrypcji – zaznaczył sędzia NSA.

Jak dodał, przepis polskiej konstytucji stanowi, że "tak rozumiana instytucja małżeństwa znajduje się pod specjalną pieczą i ochroną RP – podobnie jak rodzina i macierzyństwo". – Z przepisu tego nie da się jednak wygenerować tezy, że – po pierwsze – zakazuje uznania innych związków pomiędzy dwiema osobami niezależnie od płci, a – po drugie - że tym innym związkom nie należy się żaden poziom ochrony – podkreślił sędzia.

ZOBACZ: Ważny komunikat ministerstwa. "Utrudnienia na terenie całego kraju"

- Inne rozumienie tego przepisu (art. 18 konstytucji – PAP) pozostawałoby w kolizji z zakazem niedyskryminacji w życiu społecznym, w tym z powodu płci i orientacji seksualnej – zaznaczył sędzia Kiermaszek.

