Według przekazanych przez kapitana Tima Hawkinsa informacji, myśliwiec był w trakcie lotniczej operacji wojskowej nad Iranem. Wojskowy dodał, że samolot wylądował bezpiecznie, a pilot nie doznał obrażeń.

To pierwszy samolot, który został uszkodzony przez irańskie wojsko od początku rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie w lutym 2026 roku. Maszyna, która została uszkodzona, jest warta ok. 100 mln dolarów.

Pierwsza taka sytuacja. Iran zestrzelił amerykański myśliwiec

To nie pierwszy przypadek uszkodzenia amerykańskiej maszyny podczas konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Warto przypomnieć, że wcześniej trzy amerykańskie samoloty F-15 zostały omyłkowo zestrzelone przez obronę powietrzną Kuwejtu. Sześcioosobowa załoga maszyn zdołała się bezpiecznie katapultować.

W zeszłym tygodniu doszło także do katastrofy latającej cysterny KC-135 Stratotanker, która rozbiła się w zachodnim Iranie. Mimo że okoliczności katastrofy nie są znane, Stany Zjednoczone poinformowały, że powodem nie było ostrzelanie maszyny. W katastrofie zginęło sześciu członków załogi.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni