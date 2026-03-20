Strój królowej zwrócił uwagę. Tylko kilka kobiet może się tak ubrać na wizytę u papieża

Król Hiszpanii Filip VI wraz z małżonką Letycją w piątek gościli na audiencji u papieża Leona XIV. Monarchowie omówili m.in. plan zaplanowanej na czerwiec wizyty głowy Kościoła w Hiszpanii, Filip VI otrzymał ponadto od papieża ważne wyróżnienie. Uwagę skradła jednak królowa Letycja. Podczas spotkania z Leonem XIV hiszpańska małżonka króla skorzystała z tzw. przywileju bieli.

Papież Leon XIV w czerwonej szacie z papieskim krzyżem prezentuje księgę królowi Filipowi VI i królowej Letycji podczas ich wizyty w Watykanie.
Głównym tematem rozmów papieża Leona XIV, króla Filipa VI i królowej Letycji była czerwcowa wizyta Leona XIV w Hiszpanii. Choć jak dotąd nie ogłoszono szczegółowego planu, hiszpański episkopat zapowiedział, że papież odwiedzi Madryt i Barcelonę, gdzie odprawy mszę w bazylice Sagrada Familia.

 

Watykan poinformował w komunikacie, że hiszpańska para królewska rozmawiała też z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolinem i szefem dyplomacji arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem.


Po wizycie w Watykanie król Filip VI i królowa Letycja odwiedzili rzymską bazylikę Matki Bożej Większej. Oddali tam hołd papieżowi Franciszkowi przy jego grobie, a monarcha otrzymał tytuł protokanonika kapituły bazyliki.

 

Podczas audiencji uwagę zwrócił strój królowej Letycji, która ubrana była w kostium w białym kolorze. Zdecydowała się w ten sposób wykorzystać przywilej przysługujący jedynie siedmiu kobietom na świecie. 


Zgodnie z tradycją kobiety na audiencji u papieża powinny nosić długą, czarną suknię z wysokim kołnierzem, długimi rękawami i czarnym nakryciem głowy. Wyjątek stanowi  tzw. przywilej bieli, który przysługuje on wybranym katolickim królowym i księżniczkom.

 

Obecnie przywilej ten oprócz królowej Letycji ma również królowa Zofia z Hiszpanii, królowa Belgów Matylda, królowa Belgów Paola, wielka księżna Luksemburga Maria Teresa, księżna Monako Charlene oraz księżna Neapolu Marina.

 

Maciej Olanicki / polsatnews.pl
Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 