Strój królowej zwrócił uwagę. Tylko kilka kobiet może się tak ubrać na wizytę u papieża
Król Hiszpanii Filip VI wraz z małżonką Letycją w piątek gościli na audiencji u papieża Leona XIV. Monarchowie omówili m.in. plan zaplanowanej na czerwiec wizyty głowy Kościoła w Hiszpanii, Filip VI otrzymał ponadto od papieża ważne wyróżnienie. Uwagę skradła jednak królowa Letycja. Podczas spotkania z Leonem XIV hiszpańska małżonka króla skorzystała z tzw. przywileju bieli.
Głównym tematem rozmów papieża Leona XIV, króla Filipa VI i królowej Letycji była czerwcowa wizyta Leona XIV w Hiszpanii. Choć jak dotąd nie ogłoszono szczegółowego planu, hiszpański episkopat zapowiedział, że papież odwiedzi Madryt i Barcelonę, gdzie odprawy mszę w bazylice Sagrada Familia.
ZOBACZ: Zamontowano ostatni element, zatknięto flagę Watykanu. To najwyższy kościół na świecie
Watykan poinformował w komunikacie, że hiszpańska para królewska rozmawiała też z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolinem i szefem dyplomacji arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem.
Po wizycie w Watykanie król Filip VI i królowa Letycja odwiedzili rzymską bazylikę Matki Bożej Większej. Oddali tam hołd papieżowi Franciszkowi przy jego grobie, a monarcha otrzymał tytuł protokanonika kapituły bazyliki.
ZOBACZ: Papież poparł kontrowersyjny dokument. "Promienne przesłanie nadziei"
Para królewska Hiszpanii na audiencji u papieża. Królowa skorzystała z przywileju bieli
Podczas audiencji uwagę zwrócił strój królowej Letycji, która ubrana była w kostium w białym kolorze. Zdecydowała się w ten sposób wykorzystać przywilej przysługujący jedynie siedmiu kobietom na świecie.
Zgodnie z tradycją kobiety na audiencji u papieża powinny nosić długą, czarną suknię z wysokim kołnierzem, długimi rękawami i czarnym nakryciem głowy. Wyjątek stanowi tzw. przywilej bieli, który przysługuje on wybranym katolickim królowym i księżniczkom.
ZOBACZ: Dyplomacja Watykanu ws. wojen. "Są słowa, których papież stara się nie wypowiadać"
Obecnie przywilej ten oprócz królowej Letycji ma również królowa Zofia z Hiszpanii, królowa Belgów Matylda, królowa Belgów Paola, wielka księżna Luksemburga Maria Teresa, księżna Monako Charlene oraz księżna Neapolu Marina.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej