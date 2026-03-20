Głównym tematem rozmów papieża Leona XIV, króla Filipa VI i królowej Letycji była czerwcowa wizyta Leona XIV w Hiszpanii. Choć jak dotąd nie ogłoszono szczegółowego planu, hiszpański episkopat zapowiedział, że papież odwiedzi Madryt i Barcelonę, gdzie odprawy mszę w bazylice Sagrada Familia.

Watykan poinformował w komunikacie, że hiszpańska para królewska rozmawiała też z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolinem i szefem dyplomacji arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem.



Po wizycie w Watykanie król Filip VI i królowa Letycja odwiedzili rzymską bazylikę Matki Bożej Większej. Oddali tam hołd papieżowi Franciszkowi przy jego grobie, a monarcha otrzymał tytuł protokanonika kapituły bazyliki.

Para królewska Hiszpanii na audiencji u papieża. Królowa skorzystała z przywileju bieli

Podczas audiencji uwagę zwrócił strój królowej Letycji, która ubrana była w kostium w białym kolorze. Zdecydowała się w ten sposób wykorzystać przywilej przysługujący jedynie siedmiu kobietom na świecie.



Zgodnie z tradycją kobiety na audiencji u papieża powinny nosić długą, czarną suknię z wysokim kołnierzem, długimi rękawami i czarnym nakryciem głowy. Wyjątek stanowi tzw. przywilej bieli, który przysługuje on wybranym katolickim królowym i księżniczkom.

Obecnie przywilej ten oprócz królowej Letycji ma również królowa Zofia z Hiszpanii, królowa Belgów Matylda, królowa Belgów Paola, wielka księżna Luksemburga Maria Teresa, księżna Monako Charlene oraz księżna Neapolu Marina.

