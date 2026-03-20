Donald Trump uderza w sojuszników z NATO. "Tchórze, zapamiętamy to!"
Donald Trump w piątek nazwał państwa NATO "tchórzami" za to, że odmówiły USA pomocy w otwarciu cieśniny Ormuz. W jego ocenie taka operacja wiązałaby się z niskim ryzykiem, a Sojusz Północnoatlantycki bez Stanów Zjednoczonych jest "papierowym tygrysem".
"Bez USA NATO jest papierowym tygrysem! Nie chcieli dołączyć do walki o powstrzymanie Iranu z napędem atomowym. Teraz, gdy ta walka została militarnie wygrana, z minimalnym ryzykiem dla nich, narzekają na wysokie ceny ropy, które są zmuszeni płacić, ale nie chcą pomóc w otwarciu cieśniny Ormuz, prostym manewrze wojskowym" - napisał Trump we wpisie na swojej platformie społecznościowej Truth Social.
"To (byłoby - red.) dla nich takie proste, (wiązałoby się) z tak małym ryzykiem. Tchórze, zapamiętamy to!" - zakończył.
Trump chwali Japonię, uderza w NATO. "Teraz stają się milsi"
To kolejny już werbalny atak Trumpa na sojuszników z NATO w związku z jego żądaniami, by przyłączyli się do operacji w Ormuzie.
W czwartek pięć państw Sojuszu - Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia i Włochy - oraz Japonia zadeklarowały gotowość do podjęcia "odpowiednich" działań, by odblokować ruch przez cieśninę.
W czwartek Trump pochwalił Japonię - która nie ogłosiła dotąd żadnych konkretnych kroków w tej sprawie - za to, że "stanęła na wysokości zadania", kontynuował krytykę europejskich sojuszników. Rozmawiając w czwartek z premier Japonii Sanae Takaichi, Trump podkreślił, że NATO "teraz staje się milsze, kiedy zobaczyli (jego) podejście", lecz dodał, że jest na to za późno.
