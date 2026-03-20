Czy Polska powinna wysłać żołnierzy na Bliski Wschód? Najnowszy sondaż

W sondażu przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" respondentom zadano pytanie: czy polscy żołnierze powinni wziąć udział w konflikcie na Bliskim Wschodzie, jeśli Stany Zjednoczone o to nas poproszą?

Przeciwnych wysłaniu naszych żołnierzy było 84,7 proc. badanych, w tym 61,4 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 23,3 proc. "raczej nie".

Za wysłaniem opowiedziało się 11 proc. respondentów, w tym 1,5 proc. "zdecydowanie tak" a 9,5 proc. "raczej tak".

4,4 proc. badanych nie miało na ten temat opinii.

ZOBACZ: Donald Trump o operacji na Bliskim Wschodzie. Wskazał, jak długo potrwa "Epicka Furia"

Gazeta podkreśla, że opinie niemal po równo rozkładają się pomiędzy wyborców obozu władzy oraz opozycji. "W grupie stronników koalicji rządowej aż 89 proc. sprzeciwia się takiej możliwości, a wśród wyborców opozycji (PiS, Razem, Konfederacja) nawet nieco więcej – bo 92 proc., zaś Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 93 proc." - pisze "Rz".

Badanie IBRIS przeprowadzono w dniach 13-14 marca metodą CATI na 1068-osobowej grupie respondentów.

Wojna na Bliskim Wschodzie

USA i Izrael od 28 lutego bombardują Iran, który w odpowiedzi atakuje Izrael i państwa Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w cele cywilne.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ogłosił w odwecie także zamknięcie cieśniny Ormuz, przez którą w normalnych warunkach transportowane jest ok. 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej, co spowodowało gwałtowny wzrost cen tego surowca na całym świecie.

