Chuck Norris nie żyje. Legendarny aktor miał 86 lat

"Z ciężkim sercem nasza rodzina informuje o nagłej śmierci naszego ukochanego Chucka Norrisa, która nastąpiła wczoraj rano. Chociaż chcielibyśmy zachować tę informację w tajemnicy, pragniemy zapewnić, że był otoczony przez rodzinę i zaznał spokoju" - przekazała rodzina aktora za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Chuck Norris miał 86 lat. Był jedną z największych gwiazd kina akcji i mistrzem wschodnich sztuk walki, m.in. karate i taekwondo. W początkowych latach kariery filmowej występował u boku Bruce'a Lee w kultowej "Drodze Smoka". Zasłynął także jako główny bohater serialu "Strażnik Teksasu", serii "Delta Force" i "Zaginiony w akcji".

Chuck Norris nie żyje. Aktor i mistrz sztuk walki miał 86 lat

W czwartek serwis TMZ poinformował, że aktor trafił do szpitala po pobycie na Hawajach. "Źródła posiadające bezpośrednią wiedzę podają, że w ciągu ostatnich 24 godzin na wyspie Kauai doszło do nagłego wypadku medycznego, w wyniku którego Chuck trafił do szpitala" - podał serwis.

ZOBACZ: Zmarła Halina Kowalska-Nowak. Aktorka miała 84 lata

"Wiemy, że wielu z Was słyszało o jego niedawnej hospitalizacji i jesteśmy niezmiernie wdzięczni za modlitwy i wsparcie, jakie mu przesłaliście" - przekazała rodzina, prosząc o uszanowanie prywatności.

Rodzina aktora poinformowała, że chce zachować szczegóły okoliczności śmierci Chucka Norrisa w tajemnicy. "Wiedzcie, że był otoczony rodziną i zaznał spokoju" - przekazali bliscy.

"Dla świata był mistrzem sztuk walki, aktorem i symbolem siły. Dla nas był oddanym mężem, kochającym ojcem i dziadkiem, niesamowitym bratem i sercem naszej rodziny" - przekazała rodzina aktora w oświadczeniu.

Norris zagrał w swoim ostatnim filmie 2012 r., w drugiej odsłonie serii "Niezniszczalni". Następnie zakończył karierę ze względu na chorobę żony Geny O’Kelly, która w 2013 roku zachorowała na reumatoidalne zapalenie stawów.

