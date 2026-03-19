Podróżujący przez port lotniczy Hobart w Tasmanii (najmniejszy stan w Australii) w środę podczas ostatnich lotniskowych zakupów mogli wpaść w niemałe zdumienie.

W sklepie z lokalnymi pamiątkami pojawił się niespodziewany gość. Na półce z pluszowymi zabawkami jeden ze stworków wyróżniał się bardziej - w pewnym momencie zaczął poruszać oczami.

Jak się okazało, w towarzystwie pluszowych kangurów i innych ssaków zasiadł żywy opos australijski.

Australia. Tajemniczy gość odwiedził lotnisko

Zwierzę zauważył jeden z klientów stoiska - poinformował w czwartek kierownik ds. sprzedaży detalicznej na lotnisku, Liam Bloomfield.

Na innych półkach obok oposa znajdowały się torbacze oraz psy dingo. Jak podaje AP, w sekcji poświęconej kangurom, znajdowały się także diabły tasmańskie - drapieżniki, które stały się inspiracją dla Taza, zadziornego zwierzaka znanego z kreskówek.

Opos na lotnisku. Pracownica pokazała nagranie

Jak można się spodziewać, oposowi nie spodobało się zainteresowanie ludzi i w pewnej chwili opuścił sklep. Jednej z pracownic udało się nagrać go telefonem.

A real possum appeared among plush toy animals in an Australian airport gift shop, on shelves crammed with cuddly native toys. pic.twitter.com/YnsNR3G3rY — The Associated Press (@AP) March 19, 2026

Opos został bezpiecznie wyprowadzony z terenu lotniska. Zostawił jednak za sobą wiele pytań. Między innymi o to, jak udało mu się dostać do sklepu?

Źródło: AP

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

an / polsatnews.pl