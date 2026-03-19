Tragedia w Warszawie. Żołnierz Wojska Polskiego zasłabł za kierownicą

W środowy wieczór służby zostały wezwane na ul. Księcia Ziemowita na warszawskim Targówku do mężczyzny, który zasłabł w samochodzie. Jak potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl ppłk Tomasz Wiktorowicz, rzecznik Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, był to żołnierz Wojska Polskiego.

Ppłk Wiktorowicz poinformował, że nie ma przesłanek, by sądzić, że ktokolwiek przyczynił się do śmierci żołnierza. Jak zaznaczył, było to "zdarzenie losowe", do którego doszło "poza służbą". - Żołnierz zasłabł za kierownicą. Czynności reanimacyjne nie przyniosły efektu - wyjaśnił.

Tragedia na warszawskim Targówku. Nie żyje żołnierz Wojska Polskiego

Na miejscu interweniowały służby ratunkowe oraz policja. Mężczyznę wyciągnięto z pojazdu, a następnie przez ponad godzinę prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową.

Sprawę śmierci żołnierza przejęła Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów Wydział ds. Wojskowych. Ppłk Wiktorowicz zaznaczył, że obecnie nie wiadomo nic na temat przyczyn zasłabnięcia. Jak dodał, prawdopodobnie zlecone zostanie przeprowadzenie sekcji zwłok, która pomoże w ustaleniu bezpośredniej przyczyny zgonu.

