Według nieoficjalnych doniesień radia RMF, jeszcze przed wakacjami ma dojść do małej rekonstrukcji rządu premiera Donalda Tuska.

Z resortami miałyby się pożegnać:

Barbara Nowacka - minister edukacji,

Marta Cienkowska - minister kultury,

Jolanta Sobierańska-Grenda - minister zdrowia.

- Premier zawsze ma prawo podejmować decyzję. (…) Każdy minister jest zależny od decyzji premiera - skomentowała najnowsze doniesienia Barbara Nowacka.

Mała rekonstrukcja rządu. Paulina Hennig-Kloska może stracić stanowisko

Według ustaleń reportera Polsat News Pawała Balinowskiego, rekonstrukcja może również objąć Paulinę Hennig-Kloskę, minister klimatu.

- To jest oczywiście prawo pana premiera. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Klimatu i Środowiska, po zmianach w parlamencie powierzył mi dalsze kierowanie resortem i na ten moment decyzji pana premiera w tej sprawie nie znam i nie wiadomo mi, żeby miały takie zapaść - mówiła pytana przez dziennikarza Polsat News minister klimatu i środowiska.



Zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak przekazał, że każdy, kto "przyjmuje zaszczytne powołanie od szefa rządu" ma świadomość, że razem z nim przygotowany jest również drugi dokument. - Nie ma w nim daty i nie ma podpisu, ale to jest odwołanie z funkcji - przyznał.

Wkrótce więcej informacji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni