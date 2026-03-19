Mała rekonstrukcja rządu. Polsat News: Hennig-Kloska może stracić stanowisko

Polska

Paulina Hennig-Kloska ma znaleźć się w gronie ministrów, których będzie chciał wymienić Donald Tusk - podał nieoficjalnie Polsat News. Zmiana miałaby nastąpić w ramach "małej rekonstrukcji rządu", o której nieoficjalnie donoszą media.

Kobieta w okularach w brązowej marynarce, stojąca za mównicą, z flagami Polski i Unii Europejskiej w tle.
PAP/Marcin Obara
Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska może stracić stanowisko

Według nieoficjalnych doniesień radia RMF, jeszcze przed wakacjami ma dojść do małej rekonstrukcji rządu premiera Donalda Tuska

 

Z resortami miałyby się pożegnać:

  • Barbara Nowacka - minister edukacji,
  • Marta Cienkowska - minister kultury,
  • Jolanta Sobierańska-Grenda - minister zdrowia.

- Premier zawsze ma prawo podejmować decyzję. (…) Każdy minister jest zależny od decyzji premiera - skomentowała najnowsze doniesienia Barbara Nowacka.

Według ustaleń reportera Polsat News Pawała Balinowskiego, rekonstrukcja może również objąć Paulinę Hennig-Kloskę, minister klimatu. 

 

- To jest oczywiście prawo pana premiera. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Klimatu i Środowiska, po zmianach w parlamencie powierzył mi dalsze kierowanie resortem i na ten moment decyzji pana premiera w tej sprawie nie znam i nie wiadomo mi, żeby miały takie zapaść - mówiła pytana przez dziennikarza Polsat News minister klimatu i środowiska.


Zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak przekazał, że każdy, kto "przyjmuje zaszczytne powołanie od szefa rządu" ma świadomość, że razem z nim przygotowany jest również drugi dokument. - Nie ma w nim daty i nie ma podpisu, ale to jest odwołanie z funkcji - przyznał.

 

Wkrótce więcej informacji.

 

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Jan Nalepa / ml / polsatnews.pl
Czytaj więcej
Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 