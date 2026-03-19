Iran w odpowiedzi na ameykańsko-izraelską kampanię zaatakował państwa arabskie leżące nad Zatoką Perską. Zbombardowano przy użyciu dronów m.in. cele cywilne znajdujące się na terytorium tych krajów.

Agencja AFP przekazała, że zmusiło to te państwa do znacznego podniesienia wydatków na zbrojenia. Co więcej, po paru tygodniach wojny kraje te straciły wiele pocisków służących m.in. do zwalczania irańskich dronów i rakiet balistycznych.

Kuwejt i ZEA zakupią m.in. systemy obrony powietrznej

Sekretarz stanu USA Marco Rubio stwierdził i szczegółowo uzasadnił, że "istnieje sytuacja kryzysowa wymagająca natychmiastowej sprzedaży" sprzętu wojskowego, zwalniając tym samym Kongres z obowiązku uzyskania zgody - przekazała AFP.

Największą transakcją była sprzedaż radarów sensorycznych obrony powietrznej i przeciwrakietowej niższej klasy Kuwejtowi za 8 miliardów dolarów - wynika z oświadczenia Departamentu Stanu. Urządzenia te zaprojektowano do śledzenia celów z dużą prędkością i przekazywania danych do sieci obrony przeciwrakietowej.

Następną co do wielkości transakcją była transakcja do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na radar dalekiego zasięgu - śledzący zagrożenia ze strony pocisków balistycznych - wraz z powiązanym sprzętem, której koszt wyniósł 4,5 miliarda dolarów - poinformował Departament Stanu.

Zjednoczone Emiraty Arabskie zmodernizują swoje F-16

ZEA otrzymało również zgodę na zakup systemów mających na celu zwalczanie małych bezzałogowych statków powietrznych za kwotę 2,1 miliarda dolarów, nowoczesnych pocisków powietrze-powietrze za kwotę 1,22 miliarda dolarów oraz amunicji i modernizacji samolotów bojowych F-16 za kwotę 644 milionów dolarów.

Głównymi wykonawcami tych zamówień mają być amerykańskie koncerny: RTX Corporation, Northrop Grumman i Lockheed Martin Corporation.

Agencja Reutera twierdzi, że decyzje państw arabskich o błyskawicznym dokupieniu uzbrojenia wynika z niedawnych ataków na infrastrukturę energetyczną państw arabskich, które były odpowiedzią na izraelskie uderzenia na instalacje gazowe Iranu.

