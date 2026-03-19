Wypadek w centrum Warszawy. Samochód dachował na Rondzie ONZ

Samochód dachował po zderzeniu na Rondzie ONZ w Warszawie. Jedna osoba trafiła do szpitala. Na ul. Świętokrzyskiej, w stronę centrum trwają utrudnienia w ruchu.

Widok z wnętrza samochodu na miejsce wypadku drogowego na Rondzie ONZ w Warszawie. Na jezdni leży przewrócony na dach samochód Kia, a obok niego znajdują się funkcjonariusze policji i strażacy. W tle widoczne są inne pojazdy i budynki.
Do zdarzenia doszło o godz. 7:37 na Rondzie ONZ w Warszawie. - Kia, która przejeżdżała na ul. Świętokrzyską, w stronę Centrum, uderzyła w samochód marki Opel, po czym dachowała - przekazał Polsat News Wydział Komunikacji Społecznej stołecznej policji.

 

Kobieta, która kierowała Kią trafiła do szpitala.

 

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi i mieli ważne dokumenty uprawniające do poruszania się samochodem.

 

Policja przekazała również, że obaj kierowcy twierdzą, że jechali na zielonym świetle. Służby zajmują się wyjaśnianiem okoliczności i szczegółów zdarzenia.

 

 

Samochód został przeniesiony na chodnik, jednak nadal Trwają pracę w celu utorowania drogi. Na ul. Świętokrzyskiej przejezdny jest jedynie prawy pas ruchu. 

 

jkn / polsatnews.pl
