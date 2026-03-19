Wypadek w centrum Warszawy. Samochód dachował na Rondzie ONZ

Do zdarzenia doszło o godz. 7:37 na Rondzie ONZ w Warszawie. - Kia, która przejeżdżała na ul. Świętokrzyską, w stronę Centrum, uderzyła w samochód marki Opel, po czym dachowała - przekazał Polsat News Wydział Komunikacji Społecznej stołecznej policji.

Kobieta, która kierowała Kią trafiła do szpitala.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi i mieli ważne dokumenty uprawniające do poruszania się samochodem.

Policja przekazała również, że obaj kierowcy twierdzą, że jechali na zielonym świetle. Służby zajmują się wyjaśnianiem okoliczności i szczegółów zdarzenia.

Poważny wypadek na Rondzie ONZ 😯 mam nadzieję, że bez ofiar.

— Daniel Zalewski (@Zal_Daniel) March 19, 2026

Samochód został przeniesiony na chodnik, jednak nadal Trwają pracę w celu utorowania drogi. Na ul. Świętokrzyskiej przejezdny jest jedynie prawy pas ruchu.

jkn / polsatnews.pl