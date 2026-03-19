Wypadek w centrum Warszawy. Samochód dachował na Rondzie ONZ
Samochód dachował po zderzeniu na Rondzie ONZ w Warszawie. Jedna osoba trafiła do szpitala. Na ul. Świętokrzyskiej, w stronę centrum trwają utrudnienia w ruchu.
Do zdarzenia doszło o godz. 7:37 na Rondzie ONZ w Warszawie. - Kia, która przejeżdżała na ul. Świętokrzyską, w stronę Centrum, uderzyła w samochód marki Opel, po czym dachowała - przekazał Polsat News Wydział Komunikacji Społecznej stołecznej policji.
Kobieta, która kierowała Kią trafiła do szpitala.
Wideo: Poważny wypadek w Warszawie. Samochód dachował na Rondzie ONZ
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi i mieli ważne dokumenty uprawniające do poruszania się samochodem.
Policja przekazała również, że obaj kierowcy twierdzą, że jechali na zielonym świetle. Służby zajmują się wyjaśnianiem okoliczności i szczegółów zdarzenia.
Samochód został przeniesiony na chodnik, jednak nadal Trwają pracę w celu utorowania drogi. Na ul. Świętokrzyskiej przejezdny jest jedynie prawy pas ruchu.
