Donald Tusk ogłosił w swoim czwartkowym wpisie na platformie X, że "wartość (rynkowa) polskiego Orlenu przekroczyła wartość rosyjskiego Gazpromu". Premier powiązał ten fakt bezpośrednio ze zmianą rządu w naszym kraju i odejściem Prawa i Sprawiedliwości od władzy, wskazując, że Orlen wzrósł przez ostatnie "dwa lata bez PiS-u".

"Wystarczy nie kraść" - podsumował premier.

Morawiecki zareagował na wpis Tuska. "W przypisywaniu sobie cudzych zasług jesteś mistrzem"

Na wpis Tuska zareagował poprzedni szef Kancelarii Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki. Ocenił on, iż obecny premier jest "mistrzem" "w przypisywaniu sobie cudzych zasług". "To, co teraz obserwujemy, to efekty ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości" - stwierdził Morawiecki.

Były premier dodał, że minione lata były także okresem "przemyślanych działań, ambitnej strategii rozwoju i prezesury Daniela Obajtka", który był prezesem Orlenu w latach 2018–2024. "Jak wyglądają wasze rządy widzimy teraz: praktycznie każdego dnia Grupa Orlen podnosi hurtowe ceny diesla. Od początku roku wzrosły już o około 50 proc., w sytuacji, kiedy Polacy za paliwo płacą coraz więcej" - wskazał Morawiecki.

Orlen rośnie w siłę. Analitycy zaobserwowali znaczny wzrost akcji

Kurs Orlenu notowanego na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie rośnie od ponad 14 miesięcy. Od początku zeszłego roku do 17 marca tego roku akcje koncernu prawie potroiły wartość, z około 47 zł do około 136 zł.

W ubiegłym tygodniu media odnotowały, że 11 marca akcje Orlenu wzrosły o 5,6 proc., co podniosło kapitalizację spółki do prawie 150 mld zł, czyli ponad 40 mld dolarów. Wskazywano przy tym, że dla porównania wartość rynkowa Gazpromu wynosiła w tym czasie około 38,9 mld dolarów.

"Koncern paliwowo-energetyczny Orlen osiągnął wartość rynkową wyższą niż rosyjski gigant gazowy Gazprom. To zmiana na rynku energetycznym, która jest istotna w kontekście sankcji nałożonych na Rosję" - pisał w miniony czwartek Business Insider Polska. Zwrócił przy tym uwagę na wskazania analityków, iż na wzrost znaczenia Orlenu duży wpływ miały wcześniejsze przejęcia innych spółek energetycznych. Portal przypomniał jednocześnie, że w ostatnich latach koncern włączył do swojej struktury m.in. Grupę Lotos, PGNiG oraz Energę.

Business Insider dodał, że "spadek wartości Gazpromu analitycy wiążą przede wszystkim z sankcjami gospodarczymi nałożonymi na Rosję oraz z utratą dużej części rynku w Europie".

Wzrost wartości rynkowej Orlenu. Po raz pierwszy w historii wyprzedził Gazprom

Odnotowując w ubiegłym tygodniu osiągniętą przez Orlen rekordową kapitalizację oraz to, że koncern po raz pierwszy w historii wyprzedził Gazprom pod względem wartości rynkowej, portal stockwatch.pl wspominał o opiniach analityków wskazujących, że rosnące marże rafineryjne, drożejący gaz i napięcia na Bliskim Wschodzie mogą w najbliższych miesiącach dodatkowo wspierać wyniki oraz kurs akcji paliwowego giganta.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

W ramach tworzenia koncernu multienergetycznego Orlen w 2020 r. przejął Grupę Energa, a w 2022 r. Grupę Lotos i ówczesny PGNiG.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni