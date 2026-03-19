Trump za pośrednictwem swojego wysłannika zaprosił Łukaszenkę do udziału w kolejnych pracach w ramach Rady Pokoju.

Pomimo zaproszenia białoruski przywódca nie wziął udziału w pierwszym spotkaniu tego gremium. - Prezydent Łukaszenka potwierdził, że weźmie udział w jednym z kolejnych posiedzeń Rady Pokoju - powiedział Coale, cytowany przez agencję Biełta.

Wizyta Łukaszenki w USA. "Będziemy nad tym pracować"

- Będziemy pracować nad tym, aby to (wizytę Łukaszenki w USA - red.) zorganizować - powiedział amerykański wysłannik dziennikarzom po spotkaniu z białoruskim przywódcą.



- Rozmawialiśmy o stosunkach Białorusi i USA (…), o tym co myśli Łukaszenka o wojnie w Iranie i jak sytuacja będzie się rozwijać - dodał Coale. Podkreślił, że dla strony amerykańskiej "bardzo cennym" jest usłyszeć zdanie białoruskiego przywódcy.

Wizyta wysłannika prezydenta USA Johna Coale'a na Białorusi jest kolejną w ciągu ostatnich kilku miesięcy - poprzednio odwiedził Mińsk w grudniu 2025 roku.

Białoruś uwalnia więźniów. Nie wiadomo, co z Polakami

Niedługo po zakończeniu rozmów ambasada USA na Litwie poinformowała, że z białoruskich więzień uwolniono w sumie 250 więźniów. W zamian Stany Zjednoczone zgodziły się osłabić sankcje wobec białoruskiego sektora finansowego, w tym Biełinwestbanku, i znieść wszystkie sankcje na zakłady Biełaruśkalij, Belarush Potash Company i Agrorozkwit.



"Dzisiejsze uwolnienie 250 osób stanowi ważny kamień milowy w dziedzinie pomocy humanitarnej i jest dowodem zaangażowania prezydenta w bezpośrednią, bezkompromisową dyplomację" - napisał w mediach społecznościowych John Coale.



"Wolność jest naszym celem. Wyrażamy wielką wdzięczność dla naszych litewskich partnerów za odegranie kluczowej roli w tej misji" - dodał.

Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Maciej Wewiór w rozmowie z Interią przekazał, że resort na chwilę obecną nie posiada żadnych informacji na temat uwolnionych więźniów.

Z szacunków Centrum Praw Człowieka Wiasna wynika, że w białoruskich więzieniach i koloniach karnych jest jeszcze 1140 więźniów politycznych. Wśród nich jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, wtrącony do kolonii karnej na osiem lat.

