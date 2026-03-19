"Przed chwilą zadzwoniłem do Jacka Włosowicza i poinformowałem go o wykluczeni z klubu Prawa i Sprawiedliwości - poinformował w czwartek Stanisław Karczewski.

- Nie jest mi miło, że po 25 latach poświęcania swojej pracy, czasu i pieniędzy na rozwój partii zostałem z niej wyrzucony - skomentował Włosowicz w rozmowie z "Faktem".

Senator wykluczony z PiS. "25 lat poświęcenia dla partii"

Po środowej "Debacie Gozdyry" w Polsat News senator Włosowicz skrytykował opór opozycji wobec przyjęcia unijnej pożyczki z programu SAFE. Potępił również głosy o możliwym referendum na temat wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

- Przez lata udowadnialiśmy sami sobie, że przynależymy do cywilizacji zachodniej, a emancypacją cywilizacji zachodniej jest obecnie Unia i tam jest nasze miejsce. Jeżeli są u nas w kraju osoby, które wyobrażają sobie, że przeprowadzą referendum i na tyle wzbudzą emocje antyunijne, albo wyjdą bez referendum, to co sobie wyobrażają? Że my dalej będziemy niezależnym, bogatym krajem? - pytał w programie.

W związku z tym został tego samego wieczora zawieszony w prawach członka PiS. "Senator Jacek Włosowicz od 2011 roku nie jest członkiem partii. Jego dzisiejsze wypowiedzi wyraźnie pokazują, że od dawna mentalnie znajduje się po stronie Tuska" - napisał rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek.

