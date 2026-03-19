"Uszkodzenia są bardzo poważne. Pożar w elektrowni nadal trwa" - przekazał mer Nowowołyńska Borys Karpus ws. środowego ataku Rosji na infrastrukturę energetyczną na terenie w Nowowołyńsku, który leży w odległości jedynie ok. 20-25 km od przejścia granicznego Dołhobyczów-Uhrynów i ok. 50 km od Dorohusk-Jagodzin. Zachodnie granice miasta są oddalone od najbliższej polskiej miejscowości Kryłow o ok. pięć kilometrów. Dokładna lokalizacja ataku nie jest jednak zanana.

Dodał, że odpowiednie służby i inżynierowie wspólnie pracują w celu usunięcia jego skutków. "Obecnie mogą wystąpić przerwy w dostawach wody oraz prądu. Uruchomiono zapasowe generatory" - napisał. Gazeta Ukrainska Pravda podała, że nawet 30 000 osób może być pozbawionych energii elektrycznej.

Szef obwodowej administracji Roman Romaniuk potwierdził, że uszkodzony został element krytycznej infrastruktury. Wcześniej siły powietrzne wydały ostrzeżenie o obecności bezzałogowca w regionie.

Ukraina-Rosja. Ataki na Wołyń i Lwów: "Zniszczenia są znaczne"

Tego samego wieczora doszło również do ataku na Lwów, o którym powiadomił szef tamtejszej administracji obwodowej Maksym Kozycki.

"Nasi żołnierze obrony przeciwlotniczej zestrzelili wrogiego drona bojowego. Szczątki spadły na teren Głównego Zarządu Służby Bezpieczeństwa . Zniszczenia są znaczne, w budynku wybito szyby. Na szczęście nikt nie został ranny ani ranny" - napisał.

jkn / polsatnews.pl / Ukrainska Pravda