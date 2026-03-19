Chciał zrobić porządki w ogrodzie. Wykopał minę przeciwpiechotną

Polska

Na minę przeciwpiechotną natrafił w środę mieszkaniec Andrychowa, który był w trakcie wykonywania prac ogrodowych na terenie swojej posesji. O swoim znalezisku mężczyzna natychmiast powiadomił służby. W czwartek niewybuch został przetransportowany na poligon przez saperów, gdzie zostanie zdetonowany.

Mężczyzna pracujący w ogrodzie z glebogryzarką, obok zbliżenie na znalezioną minę przeciwpiechotną.
PFC TRACEY L. HALL-LEAHY/Wikimedia Commons / jackmac34/Pisabay
O nietypowym znalezisku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach (woj. małopolskie) poinformowali w czwartek. Jak wskazali, dzień wcześniej jeden z mieszkańców pobliskiego Andrychowa wykonywał na swojej posesji prace ogrodowe. Niespodziewanie znalazł tam minę przeciwpiechotną o wysokości około 15 centymetrów i średnicy około ośmiu centymetrów.

 

Mężczyzna niezwłocznie zawiadomił o tym incydencie policjantów, którzy zabezpieczyli miejsce przed dostępem do niego osób postronnych. W czwartek saperzy z Krakowa zabrali niewybuch i przetransportowali go na poligon, gdzie zostanie zdetonowany.

Funkcjonariusze przypominają, że tego typu przedmioty pomimo upływu lat w dalszym ciągu są bardzo niebezpieczne. "Zabronione jest ich odkopywanie, przenoszenie czy rozbrajanie. Takie nieodpowiedzialne zachowanie może grozić śmiercią lub kalectwem" - ostrzegają policjanci.

 

W przypadku odnalezienia niewybuchu należy jak najszybciej skontaktować się z policją.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Alicja Krause / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ANDRYCHÓWMINA PRZECIWPIECHOTNANIEWYBUCHPOLICJAPOLSKASAPERZYWADOWICE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 