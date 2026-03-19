O nietypowym znalezisku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach (woj. małopolskie) poinformowali w czwartek. Jak wskazali, dzień wcześniej jeden z mieszkańców pobliskiego Andrychowa wykonywał na swojej posesji prace ogrodowe. Niespodziewanie znalazł tam minę przeciwpiechotną o wysokości około 15 centymetrów i średnicy około ośmiu centymetrów.

ZOBACZ: Polak skazany w Korei Południowej. Sąd Najwyższy wydał wyrok

Mężczyzna niezwłocznie zawiadomił o tym incydencie policjantów, którzy zabezpieczyli miejsce przed dostępem do niego osób postronnych. W czwartek saperzy z Krakowa zabrali niewybuch i przetransportowali go na poligon, gdzie zostanie zdetonowany.

Kuriozalna sytuacja w Małopolsce. We własnym ogrodzie odnalazł minę

Funkcjonariusze przypominają, że tego typu przedmioty pomimo upływu lat w dalszym ciągu są bardzo niebezpieczne. "Zabronione jest ich odkopywanie, przenoszenie czy rozbrajanie. Takie nieodpowiedzialne zachowanie może grozić śmiercią lub kalectwem" - ostrzegają policjanci.

ZOBACZ: Podcięte drzewa przy drodze na Pomorzu. To nie pierwszy taki przypadek

W przypadku odnalezienia niewybuchu należy jak najszybciej skontaktować się z policją.

