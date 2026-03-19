Powstaje myśliwiec 6. generacji. Polska chce dołączyć do programu

Osiągnięcie przewagi w powietrzu nad własnym terytorium jest kluczem do obrony kraju, w przypadku napaści. W związku z tym w Polsce powstaje zaawansowany wielowarstwowy system obrony powietrznej oparty na programach Wisła, Narew i Pilica+, a Siły Powietrzne kupiły 32 amerykańskie wielozadaniowe samoloty 5. generacji F-35.

Na świcie trwają już jednak prace nad stworzeniem maszyn 6. generacji. Realizowanych jest kilka projektów, a wśród nich europejsko-azjatycki Global Combat Air Programme. Uczestniczą w nim trzy państwa - Japonia, Włochy i Wielka Brytania.

Global Combat Air Programme. Polska chce dołączyć do projektu

Nawiązaniem współpracy w ramach GCAP zainteresowana jest Polska. Zdradził to w rozmowie z serwisem tvp.info wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota. - W ciągu ostatnich kilku miesięcy rozmawiałem z przedstawicielami przemysłów obronnych zarówno Włoch, jak i Japonii - powiedział.

Przekazał też, że "jest zrozumienie dla naszej propozycji i jest chęć dalszych rozmów".

Zgodnie ze wstępnymi szacunkami opracowanie maszyny nowej generacji wyniesie około 60 mld dolarów. To oznacza ograniczenia dla Polski, która w związku z tym ubiega się o status partnera projektu, nie zaś równorzędnego współudziałowca. Takie rozwiązanie mogłoby dać szanse na pozyskanie jakiś technologii i traktowanie na preferencyjnych warunkach.

Warszawa ma świadomość ograniczeń technologicznych w przemyśle lotniczym. - Dzisiaj musimy nadrobić pewne zaległości w tej kwestii, bo w Polsce w ostatnich dekadach nie produkowaliśmy samolotów, więc nasz przemysł lotniczy wymaga rozwinięcia - mówił wiceminister.

Myśliwiec 6. generacji. Szansa dla "innowacyjności polskiej gospodarki"

Serwis Defence24 komentując doniesienia o możliwości przyłączenia się Polski do GCAP zaznacza, że krajowe firmy mają ograniczenia w produkcji lotniczej, jeśli chodzi o efekt końcowy czyli samolot, ale nie oznacza to, że nie ma potencjału do uczestnictwa w projekcie.

"Chodzi przede wszystkim o kompetencje w zakresie tworzenia oprogramowania, algorytmów sztucznej inteligencji, systemów łączności czy bezzałogowych. Udział w takich pracach, szczególnie mądrze wynegocjowany, byłby ogromnym bodźcem dla innowacyjności polskiej gospodarki" - czytamy.

Rządy w Tokio, Rzymie i Londynie ogłosiły 9 grudnia 2022 roku, że wspólnie opracują i wdrożą myśliwiec 6. generacji w ramach Global Combat Air Programme. Doszło wtedy do połączenia japońskiego projektu Mitsubishi F-X z brytyjskim BAE Systems Tempest, który powstawał we współpracy z Włochami.

