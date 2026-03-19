Lot z Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich został zorganizowany przez grecki rząd za pomocą linii Aegean. Na pokładzie samolotu znajdowało się w sumie 45 psów i kotów oraz 101 osób.

ZOBACZ: "Z siłą, jakiej nie widzieli". Trump grozi Iranowi, stawia ultimatum

Nikos Chrysakis, specjalny sekretarz ds. ochrony zwierząt towarzyszących w greckim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, podkreślił, iż resorty spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych współpracowały od kilku dni, "aby osiągnąć dobry rezultat, by zwierzęta i ludzie bezpiecznie wrócili do domu". - Nasze zwierzęta domowe nie są bagażem, są częścią naszych rodzin - zaznaczył.

Inicjatywa greckiego rządu. Dziesiątki psów i kotów ewakuowano z Bliskiego Wschodu

Agencja AP, informując o sprawie, podkreśliła, że tocząca się wojna na Bliskim Wschodzie "sparaliżowała normalny ruch lotniczy w regionie". Po tym, jak Iran zaczął ostrzeliwać cywilne lotniska, odwołano "tysiące połączeń" z głównych hubów przesiadkowych, w tym m.in. z Dubaju.

Sytuacja zmusiła rządy wielu krajów do organizacji lotów ewakuacyjnych dla swoich obywateli. Zdaniem agencji niektóre osoby "porzucały swoje zwierzęta z powodu kosztów" oraz trudności w ich transporcie. Przewożenie zwierząt domowych przez granicę wymaga licznych świadectw weterynaryjnych, określonych tak przez państwa przyjmujące, jak i kraje zezwalające na ich wywóz.

ZOBACZ: USA uderzyły na Iran zupełnie nowymi i potężnymi bombami

W Dubaju organizacja zajmująca się pomocą zwierząt K9 Friends Dubai informowała w mediach społecznościowych, że została "przytłoczona" prośbami o zajęcie się porzuconymi zwierzętami, a wolontariusze oceniali, że gwałtownie wzrosła liczba opuszczonych psów i kotów. Niektóre z nich - informował w ubiegłym tygodniu dziennik "The Telegraph" - były porzucone na pustyni, kiedy okazywało się, że straż graniczna nie przepuści zwierzęcia.

