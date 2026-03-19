Starostwo Powiatowe w Kościerzynie poinformowało, że w czwartek od godz. 10:00 w związku z prowadzoną wycinką drzew na drodze powiatowej nr 2201G na odcinku od skrzyżowania DW221 (Mały Klincz) do Śledziowej Huty, kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu.

"Wprowadzono ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Możliwe są krótkotrwałe zatrzymania ruchu, wynikające z konieczności zabezpieczenia terenu podczas wycinki drzew. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności" - czytamy w komunikacie służb.

Śledziowa Huta: Nacięcia w kilkudziesięciu drzewach

Reporterka Polsat News Anna Gonia-Kuc wyjaśniła, że sytuacja spowodowana jest nacięciami, jakie pojawiły się w 59 drzewach rosnących przy drodze. Wykonano je na głębokość około 20 cm, w taki sposób, że drzewa mogłyby przewrócić się na drogę.

Pokazane przez dziennikarkę drzewo jest na tyle grube, że ryzyko jego obalenia się jest niewielkie, nawet przy lekkim wietrze. Jest jednak oddalone od drogi o około metr, więc nie wchodzi w światło jezdni. Znajduje się również od wewnętrznej strony łuku drogi i z tego względu nie jest pierwszym drzewem, w które w razie utraty panowania samochód mógłby uderzyć.

WIDEO: Podcięte drzewa na Pomorzu. Policja z pilnym apelem

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Trwa wycinka drzew. Policja prowadzi śledztwo

Część drzew została już wycięta. Zarząd Dróg Powiatowych sprawdza, czy pozostałe nacięcia są na tyle niebezpieczne, że trzeba będzie podjąć takie same działania.

Jednocześnie śledztwo w tej sprawie prowadzi policja. - Trwają czynności w kierunku ustalenia sprawcy przestępstwa. Zwracamy się z prośbą do osób, które podróżowały drogą powiatową 2201G pomiędzy Małym Klicznem a Grabowem Kościerskim i posiadają nagrania wideo ze wskazanego odcinka drogi o przekazanie ich policjantom. Nagrania mogą pomóc w ustaleniu sprawcy - przekazała asp. Żaneta Podolska z komendy powiatowej w Kościerzynie.

To nie jest pierwsza taka sytuacja w tym regionie. W gminie Nowa Karczma w 2021 i 2022 roku podobne nacięcia pojawiały się w drzewach, które ostatecznie trzeba było wyciąć.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni