Papież poparł kontrowersyjny dokument. "Promienne przesłanie nadziei"

"Dnia 19 marca 2016 roku papież Franciszek ofiarował Kościołowi powszechnemu promienne przesłanie nadziei na temat miłości małżeńskiej i rodzinnej, Adhortację apostolską Amoris laetitia" - napisał Leon XIV.

"W dziesiątą rocznicę tego wydarzenia pragniemy podziękować Panu za impuls, jaki dał studium i nawróceniu duszpasterskiemu Kościoła, a także prosić go o odwagę, aby kontynuować tę drogę, wciąż na nowo przyjmując Ewangelię, z radością, że możemy ją wszystkim głosić" - zaznaczył w przesłaniu ogłoszonym w czwartek.

Watykan. Leon XIV poparł adhortację apostolską Franciszka "Amoris laetitia"

Papież przywołał nauczanie Soboru Watykańskiego II o tym, że rodzina jest "fundamentem społeczeństwa", darem Boga i "pewnego rodzaju szkołą pełniejszego człowieczeństwa".

Jak podkreślił, dwie adhortacje apostolskie, "Familiaris consortio" św. Jana Pawła II oraz "Amoris laetitia" Franciszka, pobudziły doktrynalne i duszpasterskie zaangażowanie Kościoła w służbie młodym, małżonkom i rodzinom.

Leon XIV napisał, że uwzględniając "zmiany antropologiczno-kulturowe", które nasiliły się w ciągu 35 lat, Franciszek postanowił jeszcze bardziej zaangażować Kościół w tej sprawie.

Wyraził przekonanie, że dokument jego poprzednika "oferuje cenne nauczanie", które należy pogłębiać. Ocenił, że jest w nim nadzieja płynąca z miłosiernej obecności Boga, która pozwala przeżywać "historie miłości" nawet w obliczu "kryzysów rodzinnych".

Papież zwoła spotkanie z przewodniczącymi Konferencji Episkopatów

Leon XIV zauważył, że Franciszek potwierdził "potrzebę wypracowania nowych dróg duszpasterskich" i "umocnienia wychowania dzieci" jednocześnie zachęcając Kościół do "towarzyszenia, rozeznawania i integrowania tego, co kruche" przezwyciężając "redukcyjne pojmowanie normy i promując duchowość wypływającą z życia rodzinnego".

"Aby służyć misji głoszenia Ewangelii rodziny młodym pokoleniom, musimy nauczyć się przywoływać piękno powołania do małżeństwa właśnie poprzez uznanie kruchości, tak aby rozbudzić ufność w działanie łaski i chrześcijańskie pragnienie świętości. Musimy również wspierać rodziny, zwłaszcza te, które cierpią z powodu wielu form ubóstwa i przemocy obecnych we współczesnym społeczeństwie" - zaznaczył Leon XIV.

Wyraził przekonanie, że obecne czasy naznaczone szybkimi przemianami jeszcze bardziej niż 10 lat temu wymagają szczególnej troski duszpasterskiej o rodziny.

Papież ogłosił, że na październik postanowił zwołać spotkanie z przewodniczącymi Konferencji Episkopatów z całego świata, aby przedyskutować kroki, jakie należy podjąć, aby głosić Ewangelię rodzinom w świetle "Amoris laetitia".

