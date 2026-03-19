Papież poparł kontrowersyjny dokument. "Promienne przesłanie nadziei"
Papież Leon XIV poparł adhortację apostolską Franciszka "Amoris laetitia", wydaną 10 lat temu. Wywołała ona wówczas kontrowersje, ponieważ częściowo otworzyła możliwość udzielania komunii osobom rozwiedzionym w nowych związkach cywilnych. Leon XIV nazwał dokument "promiennym przesłaniem nadziei".
"Dnia 19 marca 2016 roku papież Franciszek ofiarował Kościołowi powszechnemu promienne przesłanie nadziei na temat miłości małżeńskiej i rodzinnej, Adhortację apostolską Amoris laetitia" - napisał Leon XIV.
"W dziesiątą rocznicę tego wydarzenia pragniemy podziękować Panu za impuls, jaki dał studium i nawróceniu duszpasterskiemu Kościoła, a także prosić go o odwagę, aby kontynuować tę drogę, wciąż na nowo przyjmując Ewangelię, z radością, że możemy ją wszystkim głosić" - zaznaczył w przesłaniu ogłoszonym w czwartek.
Papież przywołał nauczanie Soboru Watykańskiego II o tym, że rodzina jest "fundamentem społeczeństwa", darem Boga i "pewnego rodzaju szkołą pełniejszego człowieczeństwa".
Jak podkreślił, dwie adhortacje apostolskie, "Familiaris consortio" św. Jana Pawła II oraz "Amoris laetitia" Franciszka, pobudziły doktrynalne i duszpasterskie zaangażowanie Kościoła w służbie młodym, małżonkom i rodzinom.
Leon XIV napisał, że uwzględniając "zmiany antropologiczno-kulturowe", które nasiliły się w ciągu 35 lat, Franciszek postanowił jeszcze bardziej zaangażować Kościół w tej sprawie.
Wyraził przekonanie, że dokument jego poprzednika "oferuje cenne nauczanie", które należy pogłębiać. Ocenił, że jest w nim nadzieja płynąca z miłosiernej obecności Boga, która pozwala przeżywać "historie miłości" nawet w obliczu "kryzysów rodzinnych".
Papież zwoła spotkanie z przewodniczącymi Konferencji Episkopatów
Leon XIV zauważył, że Franciszek potwierdził "potrzebę wypracowania nowych dróg duszpasterskich" i "umocnienia wychowania dzieci" jednocześnie zachęcając Kościół do "towarzyszenia, rozeznawania i integrowania tego, co kruche" przezwyciężając "redukcyjne pojmowanie normy i promując duchowość wypływającą z życia rodzinnego".
"Aby służyć misji głoszenia Ewangelii rodziny młodym pokoleniom, musimy nauczyć się przywoływać piękno powołania do małżeństwa właśnie poprzez uznanie kruchości, tak aby rozbudzić ufność w działanie łaski i chrześcijańskie pragnienie świętości. Musimy również wspierać rodziny, zwłaszcza te, które cierpią z powodu wielu form ubóstwa i przemocy obecnych we współczesnym społeczeństwie" - zaznaczył Leon XIV.
Wyraził przekonanie, że obecne czasy naznaczone szybkimi przemianami jeszcze bardziej niż 10 lat temu wymagają szczególnej troski duszpasterskiej o rodziny.
Papież ogłosił, że na październik postanowił zwołać spotkanie z przewodniczącymi Konferencji Episkopatów z całego świata, aby przedyskutować kroki, jakie należy podjąć, aby głosić Ewangelię rodzinom w świetle "Amoris laetitia".
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej