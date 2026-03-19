Jeszcze w środę agencja Reutera informowała, że administracja Donalda Trumpa rozważa wysłanie tysięcy amerykańskich żołnierzy do Iranu, tak aby mogli oni wesprzeć toczącą się tam operację wojskową. W czwartek amerykański prezydent zadeklarował jednak, że nie zamierza wysłać wojsk lądowych do Iranu. - Gdybym zamierzał, na pewno bym ci nie powiedział. Ale nie wysyłam wojsk. Zrobimy wszystko, co konieczne - powiedział, zwracając się do japońskiej premier Sanae Takaichi.

Jest to pierwsza wypowiedź Trumpa, w której zdawał się wykluczyć użycie wojsk lądowych w Iranie.

Odpowiadając na pytanie o to, dlaczego przed rozpoczęciem wojny z Iranem nie powiedział o swoich planach sojusznikom, amerykański prezydent przywołał przykład ataku Japonii na amerykańską bazę Pearl Harbor na Hawajach w 1941 roku.

- Nie należy za bardzo sygnalizować swoich intencji z wyprzedzeniem. Wiecie, kiedy wkraczaliśmy, robiliśmy to bardzo gwałtownie i nikomu o tym nie mówiliśmy, bo chcieliśmy zaskoczenia. Kto wie lepiej od Japończyków, co to zaskoczenie? Dlaczego nie powiedzieliście mi o Pearl Harbor? - zażartował Trump, ku wyraźnemu zmieszaniu szefowej japońskiego rządu, której oczy - zgodnie z relacją agencji Reutera - miały się gwałtownie rozszerzyć.

Podczas czwartkowego spotkania z premier Japonii Sanae Takaichi w Białym Domu Trump pochwalił ten kraj za to, że stawia czoła wyzwaniu, które spowodowała wojna na Bliskim Wschodzie. Jak ocenił, państwo to "staje na wysokości zadania w sprawie Iranu, w przeciwieństwie do NATO". Amerykański prezydent ocenił przy tym, że kraje sojuszu stają się "milsze" w kwestii Iranu, lecz jest na to za późno.

Trump w trakcie swojego przemówienia odwołał się do sytuacji z czerwca ubiegłego roku, kiedy USA także zaatakowały Iran. Zbombardowane zostały wówczas trzy obiekty nuklearne w Iranie, w tym Fordo, Natanz i Isfahan.

Jak opisuje agencja Reutera, w czwartek amerykański prezydent "ostro skrytykował sojuszników za ich letnie poparcie dla amerykańsko-izraelskiej kampanii wojskowej" i powiedział, że USA nie potrzebują żadnej pomocy. - Nie potrzebujemy niczego od Japonii ani od nikogo innego. Ale uważam, że to właściwe, by ludzie się angażowali - stwierdził.

W trakcie czwartkowego spotkania Trump mówił także o swoich planach dotyczących odblokowania cieśniny Ormuz. Zapowiedział, że zamierza porozmawiać z premier Takaichi na temat potencjalnego eskortowania tankowców przez blokowaną przez Iran cieśninę. Jeszcze przed spotkaniem polityczki z amerykańskim prezydentem Japonia dołączyła krajów, które zadeklarowały, iż podejmą kroki w celu odblokowania cieśniny.

Oprócz Japonii pod wspólnym oświadczeniem podpisały się również Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy oraz Holandia. Wszystkie te kraje zadeklarowały, że podejmą kroki w celu stabilizacji rynków energii i są gotowe dołączyć do "odpowiednich działań" w celu odblokowania cieśniny Ormuz.

Światowe mocarstwa oświadczyły dodatkowo, że będą współpracować z wybranymi państwami, aby zwiększyć produkcję energii i ustabilizować rynki.

Takaichi powiedziała podczas spotkania z Trumpem, że przyjechała do Waszyngtonu z "konkretnymi propozycjami mającymi na celu uspokojenie globalnego rynku energii", lecz nie podała, jakie to plany. Jak zapowiedziała, będzie rozmawiać z amerykańskim przywódcą o "handlu i wielu innych sprawach", w tym o Iranie. Dodała, że kraj ten nigdy nie może wejść w posiadanie broni jądrowej.

Na krótko przed wyjazdem do Waszyngtonu Takaichi zapowiedziała za pośrednictwem platformy X, że omówi "coraz bardziej napiętą sytuację wokół Iranu." Stwierdziła również, że "potwierdzi z prezydentem Trumpem niezachwianą więź między Japonią a Stanami Zjednoczonymi oraz będzie dalej promować współpracę w szerokim zakresie obszarów, takich jak bezpieczeństwo i gospodarka."

Kiedy już doszło do rozmów, japońska premier stanowczo potępiła blokadę cieśniny Ormuz przez Iran i zadeklarowała, że wierzy, iż tylko Trump może osiągnąć pokój w regionie. Dodała, że globalna gospodarka wkrótce ucierpi z powodu zamieszek na Bliskim Wschodzie. Przez zablokowaną cieśninę przepływa 20 proc. światowej ropy naftowej i 20 proc. skroplonego gazu ziemnego. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent powiedział wcześniej, że spodziewa się, iż Japonia będzie chciała zapewnić bezpieczeństwo swoich dostaw.

Amerykański przywódca zapowiadał, że będzie rozmawiał z Takaichi również na temat swojej nadchodzącej wizyty w Chinach, którą przełożył "o około półtora miesiąca". Przyznał, że Japonia ma z Chinami drażliwe stosunki, lecz zapewnił, że podczas rozmowy z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem będzie "chwalił Japonię".

Z kolei Takaichi, która w 2025 r. wywołała ostry spór z Chinami, gdy zasugerowała możliwą pomoc Japonii dla Tajwanu w przypadku chińskiej inwazji, zadeklarowała, że Tokio chce spokojnych stosunków z Pekinem.

- Japonia konsekwentnie jest otwarta na dialog z Chinami. Po drugie, podchodziliśmy do naszych relacji z Chinami w spokojny sposób, a mówiąc o relacjach USA-Chiny, mam szczerą nadzieję, że będą one sprzyjać bezpieczeństwu regionalnemu, a także zabezpieczą globalny łańcuch dostaw - powiedziała Takaichi.

