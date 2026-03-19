Binjamin Netanjahu w trakcie czwartkowej konferencji prasowej zabrał głos w sprawie toczącej się wojny na Bliskim Wschodzie. Cytowany przez agencję Reutera premier Izraela ocenił, że obecnie niszczone są "fabryki wytwarzające komponenty do produkcji rakiet balistycznych oraz broni jądrowej, którą próbuje wyprodukować Iran".

ZOBACZ: Wielkie okręty Iranu rozerwane na strzępy. Radość w Kijowie

Polityk zaznaczył przy tym, że siły izraelsko-amerykańskie "wygrywają" tę wojnę, a Iran "jest dziesiątkowany". Dodał, że po 20 dniach przeprowadzania ataków z powietrza kraj ten "nie ma już zdolności do wzbogacania uranu ani produkcji rakiet balistycznych". Jak zauważyła agencja Reutera, Netanjahu nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających tę tezę.

Premier Izraela oświadczył przy tym, że irański arsenał rakietowy i dronów jest masowo osłabiany i zostanie zniszczony.

Netanjahu zachęca Irańczyków do wyjścia na ulicę i obalenia reżimu. "To od nich zależy"

Netanjahu wypowiedział się również na temat potencjalnego obalenia reżimu w Iranie, co było jednym z deklarowanych przez Stany Zjednoczone celów ataku. Jak stwierdził, po blisko trzech tygodniach prowadzenia wojny wciąż jest za wcześnie, aby powiedzieć, czy Irańczycy wyjdą na ulice, by spróbować zmienić władzę w kraju.

- To od Irańczyków zależy, by wyrazić taką wolę, by wybrać moment i stanąć na wysokości zadania - ocenił izraelski premier.

ZOBACZ: "Nie wysyłam wojsk". Zdecydowana deklaracja Donalda Trumpa ws. Iranu

Polityk dodał, że choć do tej pory wojna prowadzona była za pomocą ataków powietrznych, to musi zaistnieć także "komponent lądowy". W czwartek wątek ten został poruszony również przez Donalda Trumpa, który zapowiedział, że nie wyśle wojsk lądowych do Iranu. Później dodał jednak, że "nie należy za bardzo sygnalizować swoich intencji z wyprzedzeniem".

USA i Izrael przeprowadziły "atak prewencyjny" na Iran. W tle program nuklearny

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego, uzasadniając swój "atak prewencyjny" koniecznością neutralizacji zagrożenia ze strony Iranu, który miał rozwijać swój potencjał nuklearny. W wyniku działań przeprowadzonych tego dnia śmierć poniósł ówczesny Najwyższy Przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei.

ZOBACZ: USA uderzyły na Iran zupełnie nowymi i potężnymi bombami

W reakcji na amerykańsko-izraelskie uderzenie Teheran przeprowadził ataki odwetowe, uderzając w Izrael i amerykańskie bazy w kilku krajach regionu. Dodatkowo zadecydowano o zamknięciu cieśniny Ormuz, przez którą przepływa 20 proc. światowej ropy naftowej.

