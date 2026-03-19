Myśliwiec Su-30 naruszył przestrzeń kraju NATO. Wezwali rosyjskiego dyplomatę

Rosyjski myśliwiec Su-30 naruszył przestrzeń powietrzną Estonii. Szef tamtejszej dyplomacji Margus Tsahkna poinformował, że w związku z tą sytuacją do resortu wezwany został charge d'affaires ambasady Rosji w Tallinie. Dyplomacie wręczono notę protestacyjną.

Zdjęcie przedstawia rosyjski myśliwiec Su-30 w locie na tle błękitnego nieba.
Ministry of Defence of the Russian Federation/Wikimedia Commons
Rosyjski myśliwiec Su-30 wtargnął w przestrzeń powietrzną Estonii

Ministerstwo spraw zagranicznych Estonii wezwało w czwartek charge d'affaires ambasady Rosji w Tallinie i wręczyło mu notę protestacyjną - poinformował szef resortu Margus Tsahkna.

Estonia wezwała rosyjskiego charge d'affaires. Naruszenie przestrzeni powietrznej

Rosyjski myśliwiec Su-30 wleciał w estońską przestrzeń powietrzną w pobliżu wyspy Vaindloo w Zatoce Fińskiej i przebywał w niej przez około minutę.

 

Vaindloo w Zatoce Fińskiej, ok. 100 km na północny wschód od Tallina, jest najdalej na północ wysuniętą częścią terytorium Estonii. Było to pierwsze w tym roku naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej przez samolot Rosji - podkreślono w komunikacie resortu.

Wtargnięcie w przestrzeń Estonii. Poderwano włoskie samoloty

- Na wtargnięcie zareagowała jednostka włoskich sił powietrznych (z misji NATO Baltic Air Policing) i nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa Estonii - przekazał Tsahkna.

 

W 2025 r. przestrzeń powietrzna Estonii, w tym nad wyspą Vaindloo, została naruszona kilkukrotnie. Najpoważniejszym incydentem, który zdarzył się jesienią, trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 przebywały nad terytorium Estonii przez około 12 minut, co było najdłuższym tego typu zderzeniem od lat.

 

Marta Stępień / polsatnews.pl
