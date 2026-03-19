Państwa członkowskie NATO ewakuują 600 żołnierzy z Iraku - poinformowała w czwartek hiszpańska Cadena SER, powołując się na źródła wojskowe. Przekazano, że decyzja została podjęta jednogłośnie w związku z atakiem USA i Izraela na Iran.

Siły Sojuszu od 2018 roku prowadziły w Iraku misję szkoleniową NATO Mission Iraq (NMI), która według źródeł radia, została tymczasowo zawieszona "do momentu poprawy sytuacji w regionie".

Wojna w Iranie. NATO planuje ewakuację żołnierzy z Iraku

Obecnie w NMI uczestniczy około 600 żołnierzy, z czego około jedna trzecia to Hiszpanie. Misja ma na celu m.in. szkolenie irackich sił bezpieczeństwa do walki z tzw. Państwem Islamskim (IS). W 2021 roku, na wniosek rządu irackiego, została rozszerzona. Oprócz państw NATO biorą w niej udział Austria i Australia.

Minister obrony Hiszpanii Margarita Robles potwierdziła w środę, że jej resort przygotowuje ewakuację i przeniesienie żołnierzy stacjonujących w Iraku. Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. W odpowiedzi Teheran oraz powiązane z nim grupy zbrojne atakują cele amerykańskie w regionie, w tym bazy wojskowe i placówki dyplomatyczne - ambasada USA w Iraku była dotychczas ostrzeliwana kilkukrotnie. Iran atakuje również obiekty cywilne w krajach Zatoki Perskiej. W ostatnich dniach doszło do eskalacji ataków na Irak. 13 marca w wyniku nalotu dronów na bazę wojskową w kurdyjskim regionie państwa zginął francuski żołnierz, a sześciu innych zostało rannych.

