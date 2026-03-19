Senator Jacek Włosowicz - który był w klubie PiS, ale nie należy do tej partii - we wtorek w TVN24 pytany o europejski program SAFE ocenił, że stanowi on "bardzo duży impuls finansowy i gospodarczy" dla Polski.

W środowej "Debacie Gozdyry" Włosowicz krytykował opór opozycji wobec przyjęcia unijnej pożyczki z SAFE. Potępił również głosy o możliwym referendum na temat wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

- Przez lata udowadnialiśmy sami sobie, że przynależymy do cywilizacji zachodniej, a emancypacją cywilizacji zachodniej jest obecnie Unia i tam jest nasze miejsce. Jeżeli są u nas w kraju osoby, które wyobrażają sobie, że przeprowadzą referendum i na tyle wzbudzą emocje antyunijne, albo wyjdą bez referendum, to co sobie wyobrażają? Że my dalej będziemy niezależnym, bogatym krajem? - pytał Włosowicz.

Jacek Włosowicz zawieszony w klubie PiS

Do jego słów krytycznie odnieśli się politycy PiS. W środę wieczorem rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek poinformował, że kierownictwo PiS podjęło decyzję o zawieszeniu senatora Jacka Włosowicza i równocześnie wszczęto procedurę usunięcia go z klubu PiS. Zdaniem Bochenka, wypowiedzi senatora pokazują, że "od dawna mentalnie znajduje się po stronie premiera Donalda Tuska".

W czwartek wiceszef klubu PiS Stanisław Karczewski napisał na platformie X, że zadzwonił do senatora Włosowicza i poinformował o wykluczeniu z klubu PiS.

Włosowicz: Otrzymałem bardzo dużo telefonów

Sam Włosowicz powiedział, że jest zaskoczony decyzją o wykluczeniu z klubu PiS. - To pokazuje, że nie można prowadzić jakiejkolwiek dyskusji wewnętrznej, to rzecz pierwsza, a to, że się nie słucha argumentów, to rzecz druga - dodał Włosowicz.

Pytany czy prowadzi rozmowy na temat dołączenia do innego klubu bądź partii podkreślił, że zanim takowe zacznie, musi mu się to "ułożyć w głowie". - W ogóle nie czyniłem takich rozważań, decyzja zaskoczyła mnie, więc moje myśli w ogóle nie szły w tym kierunku - powiedział senator.

Podkreślił jednak, że otrzymał "bardzo dużo" telefonów od polityków z innych ugrupowań. - Wszystkie z nich mają na myśli dalszą współpracę. Na razie musi mi się to ułożyć w głowię i wtedy zobaczymy jakie możemy znaleźć formy współpracy - dodał.

Zaznaczył, że jego krytyka Prawa i Sprawiedliwości wynika przede wszystkim z kierunku jaki obrało "narodowe skrzydło PiS". - To skrzydło z pozycji narodowych, według mnie, przeszło na pozycje nacjonalistyczne. Próbuje wyrywać nas z różnego rodzaju organizacji międzynarodowych, na czele z Unią Europejską. Próbuje pokazać, że możemy sami istnieć poza strukturami europejskimi. To naiwne - ocenił senator.

- Do tego doszły głosy, które po napaści Rosjan na Ukrainę i exsodusie ludności do Polski, wzmogły w małej części polskiego społeczeństwa, ale niestety w Prawie i Sprawiedliwości też są głosy przeciwko Ukrainie. To mnie bardzo niepokoi i rozczarowuje, że w ogóle do takich poglądów w tak porządnej partii, jaką było PiS, konserwatywnej partii, może dochodzić - podkreślił Włosowicz.

Kim jest Jacek Włosowicz?

Włosowicz należał do PiS w latach 2002-2011, następnie w latach 2012-2022 należał do Solidarnej Polski, z której został wykluczony. Obecnie nie należy do żadnej partii.

W wyborach w 2023 r. otrzymał mandat senatora startując jako kandydat PiS. Był też senatorem VI, IX, X kadencji, również zdobywając mandat senatorski jako kandydat PiS. W 2009 został europosłem, startując z listy PiS.

