Informacja o śmierci dr Aleksandry Kąkol, młodej lekarki, znanej w sieci jako Pediatryczka Ola, została w czwartek udostępniona na Instagramie przez jej rodzinę. "Pożegnaliśmy (...) naszą ukochaną Córkę, Siostrę i Żonę. Naszą Wojowniczkę" - napisali najbliżsi kobiety, wskazując, że zmarła ona w miniony piątek, "przebywając w swojej ukochanej Hiszpanii".

Nie żyje Pediatryczka Ola

Ceremonia pożegnalna - zgodnie z wolą Kąkol - odbyła się w gronie rodziny i najbliższych. Ciało lekarki spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Lubaczowie w rodzinnym grobowcu. "Niebawem poinformujemy o Mszy Świętej która odbędzie się w intencji Oli" - wskazano w komunikacie.

Za życia Kąkol zmagała się z poważną chorobą nowotworową. Jak zapewnia jej rodzina, kobieta odeszła "bez bólu, w spokoju, otoczona miłością najbliższych". Zaledwie dwa tygodnie wcześniej zawarła związek małżeński, spełniając swoje "wielkie marzenie". To właśnie ślubne zdjęcie zamieścili bliscy, informując obserwatorów o tragedii. Lekarka "była szczęśliwa i pełna nadziei na przyszłość" - czytamy.

Aleksandra Kąkol zmagała się z nowotworem

Kąkol zmagała się z nowotworem dróg żółciowych. Ten rodzaj raka jest jednym z najtrudniejszych do leczenia, a pacjenci zwykle nie przeżywają roku od diagnozy. Prowadziła na Instagramie znany profil, na którym dzieliła się z obserwatorami swoją wiedzą medyczną i opowiadała o swojej walce z chorobą. Jak sama opisywała, mimo wykształcenia medycznego początkowo nie rozpoznała u siebie pierwszych objawów nowotworu.

- W czasie rutynowego badania USG jamy brzusznej dowiedziałam się, że zostało mi niewiele życia - opowiadała Kąkol w rozmowie z Gazetą Lekarską w październiku 2024 roku. - Po pierwszym przyłożeniu głowicy USG było widać, że choroba jest zaawansowana - wewnątrz wątroby zmiana siedmiocentymetrowa oraz ponad 20 guzów satelitarnych, rozsianych w całym narządzie, wyglądało to bardzo źle - dodała.

ZOBACZ: Polak ukarany za palenie w chilijskim parku. Ma zapłacić 60 tys. zł

Pomimo bardzo złych prognoz lekarka nie traciła nadziei. W internecie zorganizowana została zbiórka funduszy na kosztowną terapię, co dało kobiecie szansę na skuteczniejszą walkę z chorobą. Niestety, jak się później okazało, leczenie przeprowadzone w Indiach nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Do ostatnich dni swojego życia Kąkol utrzymywała kontakt ze swoimi obserwatorami, pokazując im codzienność pacjenta onkologicznego.

