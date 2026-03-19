Dwa śmigłowce (amerykańskiej produkcji - red.) UH-1Y Venom Czeskich Sił Zbrojnych wylądowały w środę po godz. 14 w Polsce i wkrótce przejmą zadania realizowane dotąd przez Mi-171Sz, wzmacniając ochronę przestrzeni powietrznej na wschodniej flance NATO - poinformowało w czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

O tej wymianie sprzętu, wraz z nowymi pilotami, czeska armia poinformowała pod koniec lutego.

Nowe śmigłowce wylądowały w Polsce. Czesi przysłały dwa Venomy

Dowództwo przypomniało, że misja naszego południowego sąsiada rozpoczęła się po incydentach związanych z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z 9 na 10 września zeszłego roku. Stanowi ona - podkreśliło DORSZ - potwierdzenie gotowości państw Sojuszu do działania w środowisku wielonarodowym.

"Wprowadzenie nowych platform zwiększa interoperacyjność, zdolności reagowania oraz efektywność współdziałania operacyjnego. Czeskie Siły Zbrojne kolejny raz potwierdzają zdolność do natychmiastowego wsparcia - z nowoczesnym sprzętem i wysoko wyszkolonym personelem. Dziękujemy Czeskiej Armii za współdziałanie i wkład w bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO" - napisano w komunikacie.

Do informacji odniósł się wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Bezpieczeństwo NATO budujemy razem - poprzez współpracę, interoperacyjność i gotowość do wspólnego działania. Obecność naszych sojuszników zwiększa bezpieczeństwo Polski i całego regionu" - napisał szef MON.

🇵🇱🤝🇨🇿 W Polsce wylądowały dwa śmigłowce UH-1Y Venom czeskich Sił Zbrojnych @ArmadaCR. Wzmocnią działania Sojuszu na wschodniej flance.



Czeska misja działa przy naszej granicy od września 2025 r., po incydentach z rosyjskimi dronami, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) March 19, 2026

Czechy zakupiły 12 maszyn od amerykańskiej firmy Bell w 2019 roku. Osiem z nich - to UH-1Y Venom, a cztery - AH-1Z Viper. Ostatnie dwa śmigłowce dotarły do Czech w czerwcu 2024 r. Ponadto Czechy mają otrzymać dwa kolejne Venomy i sześć Viperów w 2027 i 2028 roku jako dar od Stanów Zjednoczonych za pomoc Ukrainie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

jkn / polsatnews.pl / PAP