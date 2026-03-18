Zderzenie dwóch tramwajów w Warszawie. Osiem osób jest rannych
Osiem osób zostało przetransportowanych do szpitala po zderzeniu tramwajów na warszawskiej Ochocie. Do zderzenia doszło w rejonie skrzyżowania ulicy Grójeckiej z Niemcewicza. Tramwaje jechały w kierunku Placu Narutowicza. Żadna z osób poszkodowanych nie znajduje się w stanie zagrażającym życiu - przekazał Witold Urbanowicz rzecznik Tramwajów Warszawskich.
- Przed godziną 11 dostaliśmy informację o zderzeniu dwóch tramwajów w rejonie skrzyżowania ulicy Grójeckiej z Niemcewicza. Tramwaje jechały w kierunku Placu Narutowicza. Na tramwaj linii 9 stojący na czerwonym świetle najechał tramwaj linii 1 - powiedział mł. asp. Jakub Filipiak ze stołecznej policji.
ZOBACZ: Virtuti Militari na ukraińskiej aukcji to fałszywka. IPN przekazał nowe informacje
Osiem osób zostało przewiezionych do szpitala. - Motorniczych przebadano pod kątem zawartości alkoholu w organizmie, są trzeźwi - zaznaczył policjant.
Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz przekazał, że żadna z osób poszkodowanych nie znajduje się w stanie zagrażającym życiu. - Policja pracuje jeszcze na miejscu. Będziemy ustalać przyczyny zdarzenia, zabezpieczamy monitoring i rejestratory jazdy - dodał.
ZOBACZ: Zabytkowy pociąg PKP Intercity wyjechał na tory
Kolizja tramwajów w Warszawie. Są zmiany w ruchu
Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o utrudnieniach w kursowaniu tramwajów linii 1, 7, 9 i 25.
Tramwaje skierowano na trasy objazdowe. Linie 1, 7, 9, 25 w kierunku P+R Al.Krakowska, Banacha - skrócone są do pętli Pl.Starynkiewicza, natomiast w stronę Annopol/Kawęczyńska-Bazylika/Gocławek - skrócone do pętli Pl. Narutowicza.
Uruchomiona jest linia zastępcza na trasie: Pl. Narutowicza, Grójecka, Pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskie, Dw. Centralny.
