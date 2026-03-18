W Korei Północnej bez zmian, przynajmniej w rządzie. W wyborach parlamentarnych ponownie zwyciężyła Partia Pracy Korei, co oznacza, że przywódcą pozostanie Kim Dzong-Un. Ugrupowanie zdobyło niemal 100 proc. głosów - do "perfekcji" zabrakło jedynie 0,07 proc.

Korea Północna. Pewna wygrana Partii Pracy Korei

Dziennik "The Sunday Guardian" opisał, że 99,93 proc. poparcia wskazuje na "symboliczne i odzwierciedlające kontrolowany charakter głosowania". Niedzielne głosowanie wybrało tak naprawdę deputowanych do 15. Najwyższego Zgromadzenia Ludowego, które niebawem odbędzie się w Pjongjangu.

ZOBACZ: Kim Dzong Un puszcza oko do USA. "Możemy się dogadać"

Następnie, sesja zdecyduje o kluczowych stanowiskach kierowniczych. Omówione zostaną także możliwe zmiany w północnokoreańskiej konstytucji. Dziennik "The Sunday Guardian" zauważył, że 70 proc. deputowanych to nowe twarze, co sygnalizuje poważną restrukturyzację systemu politycznego.

Zmiany dotyczyły m.in. Choi Ryong-hye, który stracił stanowisko. Zyskali je z kolei: siostra północnokoreańskiego dyktatora - Kim Yo Jung, a także Choi Song Hui - minister spraw zagranicznych Korei Północnej. Nadchodzące zgromadzenie to niemal 100 proc. pewność, że przywódcą państwa pozostanie Kim Dzong Un, tym samym umacni swoją władzę.

Jak zauważył brytyjski dziennik, ustawodawcy mogą dokonać zmian w konstytucji, uznając Koreę Południową jako wrogie państwo, co stanowiłoby istotną zmianę w polityce. Na zgromadzeniu poruszony zostanie także kształtowanie polityki zagranicznej.

Wybory w Korei Północnej. "Mechanizm demonstrowania jedności i popierania decyzji"

Korea Północna działa w systemie jednopartyjnym, kierowanym przez Partię Pracy Korei. I choć istnieje kilka mniejszych ugrupowań, działają one pod kontrolą koalicji rządzącej i nie oferują realnego nacisku politycznego.

ZOBACZ: Korea Północna testuje pociski. Kim Dzong Un pokazał się z córką

Państwo ściśle kontroluje wybór kandydatów, media, a także wyrażanie opinii publicznej. Obywatele zazwyczaj mają tylko jednego zatwierdzonego kandydata na okręg, nie pozostawiając miejsca na prawdziwy wybór wyborczy.

Wybory nie odbywają się w trybie tajnych głosów, jak działa to w większości demokratycznych państw. "Zamiast tego (wybory) służą jako mechanizm demonstrowania jedności i popierania decyzji już podjętych przez kierownictwo" - podał brytyjski dziennik.

