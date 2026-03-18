Obecnie pogodę w naszym kraju kształtuje rozległy wyż Lukas, dzięki czemu jest spokojnie i słonecznie. Nie jest co prawda tak ciepło jak na początku tygodnia - w środę maksymalnie będzie 15 st. C, jednak aura jest przyjazna. Potem nastąpi seria zmian. Aura na przełomie marca i kwietnia może rozczarować, również na Wielkanoc - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda nie będzie stabilna. Wkrótce zaczną się zmiany

Choć Polska aktualnie znajduje się pod wpływem rozległego wyżu, przyjazne warunki utrzymają się jedynie w połowie tygodnia.

W piątek do Polski wrócą przelotne opady deszczu, a na terenach podgórskich Karpat popada też deszcz ze śniegiem, zaś wysoko w górach sam śnieg. Tego dnia zrobi się też chłodniej - przeważnie będzie od 7 do 11 st. C.

Pod koniec obecnego tygodnia nastąpi pogorszenie pogody. Wrócą opady deszczu, a lokalnie deszczu ze śniegiem

Wiele wskazuje na to, że przełom kalendarzowej zimy i wiosny przyniesie ochłodzenie oraz dalsze opady - nie tylko deszczu, lecz również lokalne opady deszczu ze śniegiem, a w górach również śniegu.

Deszczowo i pochmurnie może być na początku przyszłego tygodnia, a potem znowu zrobi się bardziej wyżowo. Pogoda będzie typowo wiosenna i często może się zmieniać przez dłuższy czas. Możliwe, że niestabilne warunki wystąpią również na początku kwietnia, czyli między innymi na Wielkanoc.

Pogoda na Wielkanoc 2026. Kurtki jeszcze się przydadzą

Pierwsza połowa marca była wyjątkowo ciepła, jak na tę porę roku. Do wtorku w całej Polsce średnie temperatury były wyższe od normy z lat 1991-2020. Miejscami na południu było o prawie 5 stopni więcej niż zazwyczaj.

Aura była przez ten czas wyjątkowo spokojna - w wielu miejscach padało tylko symbolicznie.

Pierwsza połowa marca była ciepła i sucha. Druga część miesiąca może wyglądać inaczej

Koniec marca może wyglądać inaczej. Ostatni tydzień miesiąca zapowiada się na chłodniejszy od średniej wieloletniej, a przełom marca i kwietnia może przynieść wyraźny spadek temperatur. Na zachodzie miejscami może być chłodniej o 1,6 do ponad 2 st. C.

W 2026 roku Wielkanoc wypada 5 kwietnia. W tym okresie utrzyma się ochłodzenie, zwłaszcza w zachodniej Polsce. Możliwe, że miejscami na północy, południu i wschodzie temperatury w ciągu dnia spadną wówczas poniżej 10 st. C, choć w kilku rejonach zanotujemy zapewne kilkanaście stopni ciepła.

Na przełomie marca i kwietnia możemy doświadczyć ochłodzenia. To dotyczy również Wielkanocy

Powinniśmy się przygotować na to, że Wielkanoc 2026 roku będzie nie tylko chłodniejsza, lecz miejscami również bardziej mokra niż zwykle.

Podczas świąt deszcz może padać zwłaszcza w zachodniej Polsce, miedzy innymi w rejonie Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski czy Dolnego Śląska. Nie można też wykluczyć lokalnych wiosennych burz.

Wielkanoc może być miejscami deszczowa, zwłaszcza w zachodniej Polsce

Istnieje jednak możliwość, że deszczowe i chłodniejsze dni będą przetykane okresami bardziej słonecznej i spokojniejszej pogody. Warunki mogą się zmieniać dość szybko, co jest czymś typowym dla tej pory roku.

Trzeba też podkreślić, że jest to prognoza długoterminowa, która z założenia obarczona jest dużym ryzykiem błędu. Dokładne wyliczenia na tak odległy termin są bardzo trudne, nawet z użyciem najnowocześniejszej technologii. Warto więc na bieżąco śledzić aktualne prognozy pogody.

