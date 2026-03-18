Widać wyraźne zmiany w okolicach Wielkanocy. Pogoda może nas zaskoczyć
Tegoroczna Wielkanoc może nie zmieścić się w normie. Chodzi o temperatury, które mogą być niższe od typowych dla tego okresu. Początek kwietnia przyniesie wyraźne ochłodzenie. Przydadzą się również parasole, ponieważ w prognozach widać deszcze, zwłaszcza na zachodzie. Niedziela Wielkanocna i Lany Poniedziałek mogą się okazać wilgotniejsze niż zwykle.
- Obecnie pogodę w Polsce kształtuje wyż Lukas, zapewniając spokojną i słoneczną aurę, choć już nie tak ciepłą jak na początku tygodnia.
- W najbliższy piątek do kraju powrócą przelotne opady deszczu, a na terenach podgórskich również deszczu ze śniegiem, wraz z ochłodzeniem do 7-11 st. C.
- Przełom marca i kwietnia, w tym Wielkanoc 2026 roku, zapowiada się chłodniej i bardziej deszczowo, zwłaszcza na zachodzie Polski.
- Niestabilna, typowo wiosenna pogoda z częstymi zmianami jest spodziewana przez dłuższy czas.
Obecnie pogodę w naszym kraju kształtuje rozległy wyż Lukas, dzięki czemu jest spokojnie i słonecznie. Nie jest co prawda tak ciepło jak na początku tygodnia - w środę maksymalnie będzie 15 st. C, jednak aura jest przyjazna. Potem nastąpi seria zmian. Aura na przełomie marca i kwietnia może rozczarować, również na Wielkanoc - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Pogoda nie będzie stabilna. Wkrótce zaczną się zmiany
Choć Polska aktualnie znajduje się pod wpływem rozległego wyżu, przyjazne warunki utrzymają się jedynie w połowie tygodnia.
ZOBACZ: Specjalistka opisała pogodę na najbliższe dni. Wspomina o przeplatance
W piątek do Polski wrócą przelotne opady deszczu, a na terenach podgórskich Karpat popada też deszcz ze śniegiem, zaś wysoko w górach sam śnieg. Tego dnia zrobi się też chłodniej - przeważnie będzie od 7 do 11 st. C.
Wiele wskazuje na to, że przełom kalendarzowej zimy i wiosny przyniesie ochłodzenie oraz dalsze opady - nie tylko deszczu, lecz również lokalne opady deszczu ze śniegiem, a w górach również śniegu.
ZOBACZ: Prognoza IMGW na wakacje. Jeden miesiąc ma wyraźnie odstawać od normy
Deszczowo i pochmurnie może być na początku przyszłego tygodnia, a potem znowu zrobi się bardziej wyżowo. Pogoda będzie typowo wiosenna i często może się zmieniać przez dłuższy czas. Możliwe, że niestabilne warunki wystąpią również na początku kwietnia, czyli między innymi na Wielkanoc.
Pogoda na Wielkanoc 2026. Kurtki jeszcze się przydadzą
Pierwsza połowa marca była wyjątkowo ciepła, jak na tę porę roku. Do wtorku w całej Polsce średnie temperatury były wyższe od normy z lat 1991-2020. Miejscami na południu było o prawie 5 stopni więcej niż zazwyczaj.
ZOBACZ: Rozpoczyna się prawdziwa pogodowa seria. Jeden miesiąc zdecydowanie się wyróżni
Aura była przez ten czas wyjątkowo spokojna - w wielu miejscach padało tylko symbolicznie.
Koniec marca może wyglądać inaczej. Ostatni tydzień miesiąca zapowiada się na chłodniejszy od średniej wieloletniej, a przełom marca i kwietnia może przynieść wyraźny spadek temperatur. Na zachodzie miejscami może być chłodniej o 1,6 do ponad 2 st. C.
W 2026 roku Wielkanoc wypada 5 kwietnia. W tym okresie utrzyma się ochłodzenie, zwłaszcza w zachodniej Polsce. Możliwe, że miejscami na północy, południu i wschodzie temperatury w ciągu dnia spadną wówczas poniżej 10 st. C, choć w kilku rejonach zanotujemy zapewne kilkanaście stopni ciepła.
Powinniśmy się przygotować na to, że Wielkanoc 2026 roku będzie nie tylko chłodniejsza, lecz miejscami również bardziej mokra niż zwykle.
ZOBACZ: Pogoda na Wielkanoc może nas zaskoczyć. Zmianę przewidują idealnie w święta
Podczas świąt deszcz może padać zwłaszcza w zachodniej Polsce, miedzy innymi w rejonie Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski czy Dolnego Śląska. Nie można też wykluczyć lokalnych wiosennych burz.
Istnieje jednak możliwość, że deszczowe i chłodniejsze dni będą przetykane okresami bardziej słonecznej i spokojniejszej pogody. Warunki mogą się zmieniać dość szybko, co jest czymś typowym dla tej pory roku.
ZOBACZ: Globalne zjawisko może nabrać mocy. Wiemy, co to oznacza dla Polski
Trzeba też podkreślić, że jest to prognoza długoterminowa, która z założenia obarczona jest dużym ryzykiem błędu. Dokładne wyliczenia na tak odległy termin są bardzo trudne, nawet z użyciem najnowocześniejszej technologii. Warto więc na bieżąco śledzić aktualne prognozy pogody.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej