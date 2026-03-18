Ukraina uderzyła rosyjską fabrykę samolotów w Rosji. Uszkodzone maszyny i hangary
Zniszczone schrony, hangary oraz co najmniej kilka samolotów - to wstępny bilans strat, jakie Rosja poniosła w Uljanowsku po ataku ze strony Ukrainy. W poniedziałek ukraińskie siły powietrzne uderzyły w zakład produkcyjny ciężkich maszyn lotniczych Aviastar - podał Sztab Generalny. Do podobnego ataku doszło również w Nowej Russie.
"W ramach zmniejszenia możliwości kompleksu wojskowo-przemysłowego rosyjskiego agresora 16 marca jednostki Wojsk Obrony Ukrainy uderzyły na infrastrukturę zakładu produkcyjnego samolotów Aviastar na obszarze miasta Uljanowsk" - poinformował w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy
Ukraina trafiła fabrykę samolotów w Rosji
Kijów twierdzi, że w zakładzie należącym do rosyjskiej United Aircraft Corporation odbywa się składanie wojskowych samolotów transportowych w typie "Ił", takich jak:
- Ił-76MD-90A - ciężki transportowiec czterosilnikowy o napędzie odrzutowych, który został zaprojektowany do przenoszenia ładunków o masie kilkudziesięciu ton na odległość nawet pięciu tysięcy kilometrów w czasie krótszym niż sześć godzin,
- Ił-78M-90A - tankowiec czterosilnikowy odrzutowy, który zrealizował pierwszy rejs w 2018 roku,
Dodatkowo zakład ma produkować samoloty An-124 Rusłan - strategiczne jednostki transportowe i największe tego typu modele na świecie.
Uljanowsk i Stara Russa. Uszkodzone rosyjskie hangary oraz część samolotów
"Według wstępnych informacji dotknięto schronów klimatycznych i miejsc parkingowych samolotów. Część samolotów na terenie firmy została uszkodzona w różnym stopniu" - podał ukraiński Sztab Generalny. Dokładne szkody są ustalane.
W kolejnym komunikacie ukraińskie wojsko poinformowało, że we wtorek doszło do podobnego ataku na miasto Stara Russa w rosyjskim obwodzie nowogrodzkim. "Firma specjalizuje się w pełnym cyklu remontów i modernizacji wojskowych samolotów transportowych oraz ich elementów" - podano.
Według wstępnych informacji trafiony został hangar służący do konserwacji samolotów typu Ił-76 i L-410.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej