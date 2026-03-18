"W ramach zmniejszenia możliwości kompleksu wojskowo-przemysłowego rosyjskiego agresora 16 marca jednostki Wojsk Obrony Ukrainy uderzyły na infrastrukturę zakładu produkcyjnego samolotów Aviastar na obszarze miasta Uljanowsk" - poinformował w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

Ukraina trafiła fabrykę samolotów w Rosji

Kijów twierdzi, że w zakładzie należącym do rosyjskiej United Aircraft Corporation odbywa się składanie wojskowych samolotów transportowych w typie "Ił", takich jak:

Ił-76MD-90A - ciężki transportowiec czterosilnikowy o napędzie odrzutowych, który został zaprojektowany do przenoszenia ładunków o masie kilkudziesięciu ton na odległość nawet pięciu tysięcy kilometrów w czasie krótszym niż sześć godzin,

Ił-78M-90A - tankowiec czterosilnikowy odrzutowy, który zrealizował pierwszy rejs w 2018 roku,

Dodatkowo zakład ma produkować samoloty An-124 Rusłan - strategiczne jednostki transportowe i największe tego typu modele na świecie.

Uljanowsk i Stara Russa. Uszkodzone rosyjskie hangary oraz część samolotów

"Według wstępnych informacji dotknięto schronów klimatycznych i miejsc parkingowych samolotów. Część samolotów na terenie firmy została uszkodzona w różnym stopniu" - podał ukraiński Sztab Generalny. Dokładne szkody są ustalane.

W kolejnym komunikacie ukraińskie wojsko poinformowało, że we wtorek doszło do podobnego ataku na miasto Stara Russa w rosyjskim obwodzie nowogrodzkim. "Firma specjalizuje się w pełnym cyklu remontów i modernizacji wojskowych samolotów transportowych oraz ich elementów" - podano.

Według wstępnych informacji trafiony został hangar służący do konserwacji samolotów typu Ił-76 i L-410.

