Strajk na lotnisku w Berlinie. Odwołane setki lotów, 57 tys. pasażerów nie wyruszy w podróż

445 lotów zostało odwołanych w wyniku strajku ostrzegawczego pracowników  międzynarodowego lotniska Berlin-Brandenburg. Strajk potrwa całą środę, szacuje się, że z jego powodu w podróż nie wyruszy blisko 57 tys. osób. Do strajku przystąpiło ok. 2 tys. pracowników, którzy domagają się podwyżek i dodatkowego dnia wolnego.

Widok na nowoczesny budynek terminala lotniska Berlin-Brandenburg z charakterystycznym, szerokim zadaszeniem. Przed budynkiem znajduje się ulica z kilkoma samochodami, w tym biała taksówka z czerwonym logo.
Günter Wicker / Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
Międzynardowe lotnisko Berlin-Brandenburg za sprawą strajku we wtorek nie obsłuży ok. 57 tys. podróżnych. Protest ostrzegawczy ma się zakończyć o północy w nocy ze środy na czwartek.

 

Do strajku przystąpiło ok. 2 tys. osób zrzeszonych w związku zawodowym Verdi, w tym kontrolerzy lotów, strażacy i osoby obsługujące terminal


Odwołanych zostało 445 lotów. Choć w Berlin-Brandenburg nie strajkują pracownicy m.in. obsługi naziemnej i kontroli bezpieczeństwa, kierownictwo zdecydowało o całkowitym zamknięciu portu. 

Związkowcy domagają się wzrostu wynagrodzeń o 6 proc., jednak nie mniej niż o 250 euro. Ponadto pracownicy chcą uzyskać dodatkowy dzień wolny od pracy. 

 

Strajk ostrzegawczy rozpoczął się po odrzuceniu oferty zarządu lotniska. Kierownictwo skrytykowało związkowców za decyzję o rozpoczęciu strajku ostrzegawczego - decyzja o wstrzymaniu pracy została przez nie uznana za "nieproporcjonalną" w czasie zakłóceń wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie.

 

Maciej Olanicki / mjo / polsatnews.pl / PAP
