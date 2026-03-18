Strajk na lotnisku w Berlinie. Odwołane setki lotów, 57 tys. pasażerów nie wyruszy w podróż

Międzynardowe lotnisko Berlin-Brandenburg za sprawą strajku we wtorek nie obsłuży ok. 57 tys. podróżnych. Protest ostrzegawczy ma się zakończyć o północy w nocy ze środy na czwartek.

Do strajku przystąpiło ok. 2 tys. osób zrzeszonych w związku zawodowym Verdi, w tym kontrolerzy lotów, strażacy i osoby obsługujące terminal.



Odwołanych zostało 445 lotów. Choć w Berlin-Brandenburg nie strajkują pracownicy m.in. obsługi naziemnej i kontroli bezpieczeństwa, kierownictwo zdecydowało o całkowitym zamknięciu portu.

Strajk na lotnisku Berlin-Brandenburg. Odwołano setki lotów

Związkowcy domagają się wzrostu wynagrodzeń o 6 proc., jednak nie mniej niż o 250 euro. Ponadto pracownicy chcą uzyskać dodatkowy dzień wolny od pracy.

Strajk ostrzegawczy rozpoczął się po odrzuceniu oferty zarządu lotniska. Kierownictwo skrytykowało związkowców za decyzję o rozpoczęciu strajku ostrzegawczego - decyzja o wstrzymaniu pracy została przez nie uznana za "nieproporcjonalną" w czasie zakłóceń wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie.

