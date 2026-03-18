"Serce wyraźnie wyprzedziło rozsądek". 44-latek stanie przed sądem

Polska

44-latek namalował serce na elewacji kamienicy w Świdnicy. Jak się okazało, budynek jest zabytkiem. Mężczyzna tłumaczył swój czyn chęcią okazania uczuć "kobiecie swojego życia". "Serce wyraźnie wyprzedziło rozsądek" - piszą świdniccy policjanci.

Niebieska syrena policyjna z napisem POLICJA na dachu radiowozu obok fragmentu ściany z namalowanym sercem.
Pixabay/ KPP w Świdnicy
Świdnicka policja zatrzymała mężczyznę, który namalował serce na zabytkowej kamienicy

Na przełomie lutego i marca pewien zakochany mężczyzna postanowił wyrazić swoje uczucia w dość nietypowy sposób. Pod osłoną nocy, na elewacji jednej ze świdnickich kamienic, 44-latek namalował duże serce.

 

Okazało się, że kamienica wpisana jest do rejestru zabytków.

Świdnica. Namalował serce na elewacji kamienicy

Policjanci ustalili tożsamość mężczyzny i zatrzymali go. 44-latek nie zaprzeczał, że jest autorem graffiti. Tłumaczył, że serce powstało z miłości i miało być dowodem uczuć dla "kobiety jego życia".

 

Mężczyzna stwierdził, że uczuć nie żałuje, jednak "miejsce na ich okazanie wybrał zdecydowanie niefortunnie" - relacjonuje policja.

Świdnica. 44-latek usłyszał zarzuty

Właściciel budynku wycenił straty związane z usunięciem graffiti na 10 tysięcy złotych.

 

44-latek usłyszał m.in. zarzut uszkodzenia zabytku. Grozi mu kara nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności.

 

"Pamiętajmy, że uczucia warto okazywać, ale w sposób który nie wymaga później udziału policjantów, konserwatora zabytków i ekipy remontowej" - pisze świdnicka policja.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

an / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ELEWACJAGRAFFITIKAMIENIACAPOLICJAPOLSKAREJESTR ZABYTKÓWŚWIDNICA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 