Na przełomie lutego i marca pewien zakochany mężczyzna postanowił wyrazić swoje uczucia w dość nietypowy sposób. Pod osłoną nocy, na elewacji jednej ze świdnickich kamienic, 44-latek namalował duże serce.

Okazało się, że kamienica wpisana jest do rejestru zabytków.

Świdnica. Namalował serce na elewacji kamienicy

Policjanci ustalili tożsamość mężczyzny i zatrzymali go. 44-latek nie zaprzeczał, że jest autorem graffiti. Tłumaczył, że serce powstało z miłości i miało być dowodem uczuć dla "kobiety jego życia".

Mężczyzna stwierdził, że uczuć nie żałuje, jednak "miejsce na ich okazanie wybrał zdecydowanie niefortunnie" - relacjonuje policja.

Świdnica. 44-latek usłyszał zarzuty

Właściciel budynku wycenił straty związane z usunięciem graffiti na 10 tysięcy złotych.

44-latek usłyszał m.in. zarzut uszkodzenia zabytku. Grozi mu kara nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności.

"Pamiętajmy, że uczucia warto okazywać, ale w sposób który nie wymaga później udziału policjantów, konserwatora zabytków i ekipy remontowej" - pisze świdnicka policja.

