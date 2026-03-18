Nie dotyczy to jednak wszystkich seniorów. Duże znaczenie ma moment wypłaty świadczenia oraz to, czy dana osoba w chwili jego otrzymania pobierała już emeryturę. Osoby starsze kończące aktywność zawodową mogą ubiegać się o zwrot zaliczek na podatek dochodowy (PIT) pobranych od świadczeń związanych z rozwiązaniem umowy o pracę. Dotyczy to przede wszystkim odprawy emerytalnej.

Podobna zasada obejmuje również ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacony przy zakończeniu zatrudnienia. W określonych przypadkach środki te mogą zostać uznane za przychód objęty zwolnieniem podatkowym.

Ulga dla seniora. Od niej zależy możliwość odzyskania pieniędzy

Prawo do zwrotu wynika z tzw. ulgi dla seniora, czyli zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT. Dotyczy ono przychodów otrzymanych po osiągnięciu wieku emerytalnego przez osoby (60 lat - kobiety, 65 lat - mężczyźni), które mimo nabycia uprawnienia nie pobierają jeszcze emerytury.

W praktyce oznacza to, że kluczowy jest moment wypłaty pieniędzy od pracodawcy. Jeśli odprawa emerytalna albo ekwiwalent za niewykorzystany urlop zostały wypłacone przed pierwszą wypłatą emerytury, przychód może zostać objęty zwolnieniem z podatku.

Warunki, które trzeba spełnić

Prawo do odzyskania nadpłaconego podatku pojawia się po spełnieniu kilku istotnych wymogów:

moment wypłaty świadczenia - odprawa emerytalna lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop powinny zostać wypłacone przed pierwszą wypłatą emerytury brak pobierania emerytury w chwili wypłaty - osoba otrzymująca świadczenie nie może jeszcze pobierać emerytury rozliczenie w zeznaniu rocznym - przychód należy wykazać w deklaracji podatkowej jako objęty zwolnieniem z podatku

W sytuacji, gdy pracodawca pobrał zaliczkę na PIT, pojawia się możliwość odzyskania nadpłaty poprzez korektę zeznania podatkowego.

Procedura odzyskania pieniędzy z urzędu skarbowego

Spełnienie powyższych warunków otwiera drogę do ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku. Procedura składa się z kilku kroków. Na początku potrzebne jest zgromadzenie dokumentów potwierdzających datę rozwiązania umowy o pracę, termin wypłaty odprawy lub ekwiwalentu za urlop oraz moment rozpoczęcia pobierania emerytury.

Kolejny etap to złożenie korekty zeznania podatkowego za rok, w którym wypłacono świadczenie. W deklaracji należy wykazać przychód jako objęty zwolnieniem podatkowym.

W przypadku wątpliwości możliwy jest kontakt z właściwym urzędem skarbowym albo doradcą podatkowym, który pomoże sprawdzić poprawność rozliczenia.

Przykład ze skarbówki. Terminy przesądzają o zwolnieniu

W interpretacji indywidualnej (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.8.2026.3.JK3) wydanej 5 marca 2026 r. i opublikowanej 12 marca 2026 r. Krajowa Informacja Skarbowa opisała sytuację kobiety, która osiągnęła wiek emerytalny w sierpniu 2025 r.

Na początku stycznia 2026 r. złożyła wniosek o interpretację, chcąc potwierdzić sposób rozliczenia podatku. Wcześniej, pod koniec września 2025 r., zakończyła zatrudnienie, a dzień przed rozwiązaniem umowy otrzymała ostatnie wynagrodzenie, składające się z m.in. premii, ekwiwalentu urlopowego oraz dodatkowego za staż, wiek.

Wniosek o emeryturę został złożony jeszcze we wrześniu, jednak pierwsze świadczenie trafiło na konto dopiero 22 października 2025 r. To właśnie kolejność tych zdarzeń miała znaczenie. Skarbówka potwierdziła, że: "wypłata świadczeń ze stosunku pracy nastąpiła […] przed wypłatą pierwszej emerytury" oraz "ma Pani możliwość […] zastosowania zwolnienia […] do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł".

Oznacza to, że przychód może zostać objęty zwolnieniem z podatku, a pobrana wcześniej zaliczka na PIT może zostać odzyskana w rozliczeniu rocznym.

Odzyskane kwoty mogą być na wagę złota

Odprawa emerytalna i ekwiwalent za urlop często sięgają kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zastosowanie ulgi dla seniora pozwala uniknąć opodatkowania części tych środków. Jeśli podatek został pobrany, istnieje możliwość jego odzyskania.

Nie oznacza to jednak automatycznego zwrotu dla każdego seniora. Decydują konkretne daty i spełnienie warunków określonych w przepisach.

