Władysław Wołoszyn stwierdził, że rosyjskie wojsko konsekwentnie utrzymuje silne natarcie na południowy odcinek frontu. Ponadto ukraiński wywiad odbiera sygnały o szykującej się wzmożonej ofensywie.

- Codziennie rejestrujemy ponad 30 starć bojowych - wyjaśnił rzecznik ukraińskiego południowego dowództwa. - Wróg nie zamierza spowolnić tempa swoich operacji szturmowych i przenosi siły oraz środki - dodał.

Wojska zmechanizowane Rosji przerzucane na południe

W szczególności alarmujące są ruchy jednostek rosyjskiego Korpusu Piechoty Morskiej Floty Oceanu Spokojnego, które przerzucono na kierunek Hulajpola.

- 40. Oddzielna Brygada Piechoty Morskiej Floty Pacyfiku została niedawno wysłana. Ponadto jednostki 55. Dywizji Piechoty Morskiej są przenoszone - sprecyzował Wołoszyn.

Według rzecznika ukraińskiego wojska Rosja może dostosować taktykę i atakować małymi grupami w połączeniu z uderzeniami zmechanizowanymi.

"Strefa śmierci" w Ukrainie. Odcinek pod ostrzałem dronów

Ekspert wskazał na aktywność rosyjskich dronów, które są ciągle ulepszane i zagrażają coraz większemu obszarowi. - Strefa śmierci osiągnęło już 20 kilometrów, a wróg nieustannie próbuje ją zwiększać - powiedział Wołoszyn.

Ponadto liczba dronów szturmowych Rosji znacznie wzrosła. - Jeśli miesiąc temu mówiliśmy o 300-350 takich dronach, teraz jest ich około pół tysiąca, a liczba ta stale rośnie - mówił rzecznik. - Rosja próbuje uderzyć jak najdalej, kontrować naszą logistykę i osady - podsumował.

Jak z kolei ustaliła agencja Ukrinform, Rosja szkoli swoich żołnierzy w Astrachaniu do obsługi systemu wyrzutni wielorakietowych Sarma. System również ma trafić na południowy front.

Mimo ataków ze strony Rosji Ukraina także odnosi sukcesy. Wojsko ukraińskie kontratakuje na kierunku Ołeksandriwki. - Od początku operacji wyzwolono ponad 400 kilometrów kwadratowych terytorium oraz kilka osiedli - oznajmił Władysław Wołoszyn.

