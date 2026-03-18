Rosja przerzuca dodatkowe siły. "Strefa śmierci" ma kilkadziesiąt kilometrów
Rosja przerzuca dodatkowe siły na południowy odcinek frontu. Kijów uważa, że Moskwa szykuje się do większego szturmu - przekazał agencji Ukrinform rzecznik Południowych Sił Obronnych Ukrainy Władysław Wołoszyn. Jak dodał, osobnym zagrożeniem jest rosnąca "strefa śmierci", która ma już 20 kilometrów długości.
Władysław Wołoszyn stwierdził, że rosyjskie wojsko konsekwentnie utrzymuje silne natarcie na południowy odcinek frontu. Ponadto ukraiński wywiad odbiera sygnały o szykującej się wzmożonej ofensywie.
- Codziennie rejestrujemy ponad 30 starć bojowych - wyjaśnił rzecznik ukraińskiego południowego dowództwa. - Wróg nie zamierza spowolnić tempa swoich operacji szturmowych i przenosi siły oraz środki - dodał.
Wojska zmechanizowane Rosji przerzucane na południe
W szczególności alarmujące są ruchy jednostek rosyjskiego Korpusu Piechoty Morskiej Floty Oceanu Spokojnego, które przerzucono na kierunek Hulajpola.
- 40. Oddzielna Brygada Piechoty Morskiej Floty Pacyfiku została niedawno wysłana. Ponadto jednostki 55. Dywizji Piechoty Morskiej są przenoszone - sprecyzował Wołoszyn.
Według rzecznika ukraińskiego wojska Rosja może dostosować taktykę i atakować małymi grupami w połączeniu z uderzeniami zmechanizowanymi.
"Strefa śmierci" w Ukrainie. Odcinek pod ostrzałem dronów
Ekspert wskazał na aktywność rosyjskich dronów, które są ciągle ulepszane i zagrażają coraz większemu obszarowi. - Strefa śmierci osiągnęło już 20 kilometrów, a wróg nieustannie próbuje ją zwiększać - powiedział Wołoszyn.
Ponadto liczba dronów szturmowych Rosji znacznie wzrosła. - Jeśli miesiąc temu mówiliśmy o 300-350 takich dronach, teraz jest ich około pół tysiąca, a liczba ta stale rośnie - mówił rzecznik. - Rosja próbuje uderzyć jak najdalej, kontrować naszą logistykę i osady - podsumował.
Jak z kolei ustaliła agencja Ukrinform, Rosja szkoli swoich żołnierzy w Astrachaniu do obsługi systemu wyrzutni wielorakietowych Sarma. System również ma trafić na południowy front.
Mimo ataków ze strony Rosji Ukraina także odnosi sukcesy. Wojsko ukraińskie kontratakuje na kierunku Ołeksandriwki. - Od początku operacji wyzwolono ponad 400 kilometrów kwadratowych terytorium oraz kilka osiedli - oznajmił Władysław Wołoszyn.
