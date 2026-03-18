Rosja przerzuca dodatkowe siły. "Strefa śmierci" ma kilkadziesiąt kilometrów

Świat

Rosja przerzuca dodatkowe siły na południowy odcinek frontu. Kijów uważa, że Moskwa szykuje się do większego szturmu - przekazał agencji Ukrinform rzecznik Południowych Sił Obronnych Ukrainy Władysław Wołoszyn. Jak dodał, osobnym zagrożeniem jest rosnąca "strefa śmierci", która ma już 20 kilometrów długości.

Żołnierz w umundurowaniu taktycznym stoi na tle zniszczonego budynku, obok widoczny fragment mapy z zaznaczonymi obszarami działań wojennych oraz lecące rakiety.
PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO; DeepState Map; Unsplash/Ghadeer Jdeed
Władysław Wołoszyn o rosyjskiej ofensywie i dronach

Władysław Wołoszyn stwierdził, że rosyjskie wojsko konsekwentnie utrzymuje silne natarcie na południowy odcinek frontu. Ponadto ukraiński wywiad odbiera sygnały o szykującej się wzmożonej ofensywie.

 

- Codziennie rejestrujemy ponad 30 starć bojowych - wyjaśnił rzecznik ukraińskiego południowego dowództwa. - Wróg nie zamierza spowolnić tempa swoich operacji szturmowych i przenosi siły oraz środki - dodał.

Wojska zmechanizowane Rosji przerzucane na południe

W szczególności alarmujące są ruchy jednostek rosyjskiego Korpusu Piechoty Morskiej Floty Oceanu Spokojnego, które przerzucono na kierunek Hulajpola.

 

- 40. Oddzielna Brygada Piechoty Morskiej Floty Pacyfiku została niedawno wysłana. Ponadto jednostki 55. Dywizji Piechoty Morskiej są przenoszone - sprecyzował Wołoszyn.

 

Według rzecznika ukraińskiego wojska Rosja może dostosować taktykę i atakować małymi grupami w połączeniu z uderzeniami zmechanizowanymi.

"Strefa śmierci" w Ukrainie. Odcinek pod ostrzałem dronów

Ekspert wskazał na aktywność rosyjskich dronów, które są ciągle ulepszane i zagrażają coraz większemu obszarowi. - Strefa śmierci osiągnęło już 20 kilometrów, a wróg nieustannie próbuje ją zwiększać - powiedział Wołoszyn.

 

Ponadto liczba dronów szturmowych Rosji znacznie wzrosła. - Jeśli miesiąc temu mówiliśmy o 300-350 takich dronach, teraz jest ich około pół tysiąca, a liczba ta stale rośnie - mówił rzecznik. - Rosja próbuje uderzyć jak najdalej, kontrować naszą logistykę i osady - podsumował.

 

Jak z kolei ustaliła agencja Ukrinform, Rosja szkoli swoich żołnierzy w Astrachaniu do obsługi systemu wyrzutni wielorakietowych Sarma. System również ma trafić na południowy front.

 

Mimo ataków ze strony Rosji Ukraina także odnosi sukcesy. Wojsko ukraińskie kontratakuje na kierunku Ołeksandriwki. - Od początku operacji wyzwolono ponad 400 kilometrów kwadratowych terytorium oraz kilka osiedli - oznajmił Władysław Wołoszyn.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Patryk Idziak / polsatnews.pl
Czytaj więcej
Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 