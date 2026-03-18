Pożar dachu kościoła w Lublinie. Drugi raz w ciągu trzech miesięcy

Według informacji przekazanych przez parafię, pożar dachu został zauważony ok. 17:40. We wpisie opublikowanym niespełna godzinę później przekazano, że sytuacja jest opanowana, a służby które przybyły na miejsce pracują nad ustaleniem przyczyn zdarzenia.

Lublin. Pożar w kościele. Kolejny raz zapłonął dach

Kapitan Łukasz Chomczyński z KW PSP w Lublinie przekazał w rozmowie z polsatnews.pl, że na miejscu pracowało 18 strażaków i sześć pojazdów pożarniczych. Potwierdził też, że pożar, który wystąpił na ok. 2 metrach kwadratowych, został już ugaszony.

"Serdecznie dziękujemy sąsiadom i parafianom, którzy zauważyli rozprzestrzeniający się ogień i zapobiegli większym stratom przez pomoc w powiadomieniu służb ratowniczych. Straży Pożarnej po raz kolejny dziękujemy za ugaszenie pożaru" - dodano w kolejnym wpisie parafii.

ZOBACZ: Pożar elewacji na Białołęce. Dym widać w centrum Warszawy

Pożar dachu w tym samym kościele miał miejsce 25 grudnia ubiegłego roku, w dniu Bożego Narodzenia. Ogień pojawił się wtedy około godz. 7, służby zostały zaalarmowane przez okolicznych mieszkańców. Z kościoła i zakrystii prewencyjnie wyniesiono elementy ruchome m.in. figury, obrazy czy szaty liturgiczne.

Gdy strażakom udało się wyciąć fragment dachu i zastosować środki gaśnicze do wnętrza kościoła, pojawił się gęsty dym. Ostatecznie pożar nie zajął wnętrza kościoła. Strażacy starali się minimalizować straty powstałe na skutek wody, która przedostała się do wnętrza kościoła podczas akcji gaśniczej.

Wówczas na miejscu pracowało 80 strażaków z 27 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

