Potężny atak w pobliżu cieśniny Ormuz. USA użyły dwutonowych bomb

Amerykańskie siły przeprowadziły atak dwutonowymi bombami penetrującymi na irańskie składy pocisków przeciwokrętowych w pobliżu cieśniny Ormuz. Według Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM), pociski stanowiły zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi. We wtorek prezydent USA Donald Trump zapowiedział wznowienie żeglugi w cieśninie.

Zdj. ilustracyjne/U.S. Air Forces
Zdj. ilustracyjne/U.S. Air Forces
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że we wtorek amerykańskie siły przeprowadziły atak z wykorzystaniem dwutonowych bomb penetrujących na irańskie, podziemne składy pocisków przeciwokrętowych w pobliżu cieśniny Ormuz.

 

"Kilka godzin temu amerykańskie siły pomyślnie wykorzystały wiele głęboko penetrujących bomb o masie 5 tys. funtów (ok. 2,3 t) przeciwko umocnionym irańskim stanowiskom rakietowym wzdłuż irańskiego wybrzeża, w pobliżu cieśniny Ormuz" - napisało dowództwo w serwisie X.

 

 

"Irańskie, przeciwokrętowe pociski manewrujące znajdujące się na tych stanowiskach stanowiły zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi w cieśninie" - dodał CENTCOM.

Cieśnina Ormuz. Donald Trump zapowiada wznowienie żeglugi

We wtorek prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wkrótce żegluga przez Ormuz zostanie wznowiona, mimo braku pomocy ze strony sojuszników USA z NATO i Azji Wschodniej.

 

Cieśnina Ormuz to strategicznie ważny dla transportu ropy i gazu szlak morski, który od początku wojny, czyli od 28 lutego blokuje Iran. Doprowadziło to do znaczącego ograniczenia dostaw surowca i w efekcie gwałtownego wzrostu cen paliw na całym świecie.

 

Jak przekazał we wtorek Biały Dom, wojsko USA uderzyło dotychczas w ponad 7 tys. irańskich celów i zniszczyło ponad 100 irańskich okrętów.

 

Marcin Boniecki / polsatnews.pl / PAP
