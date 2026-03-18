O niecodziennym zdarzeniu, do którego doszło 17 marca chwilę przed godz. 8 poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie. Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który w miejscowości Niwiska (woj. łódzkie) na elektrycznej hulajnodze jechał trasą S8 w kierunku Wrocławia.

Kolumbijczyk zatrzymany na S8. Jechał hulajnogą do kosmetyczki

Skierowany na miejsce patrol dokonał zatrzymania pojazdu. Podczas rozmowy z mężczyzną, którym okazał się 28-letni obywatel Kolumbii, funkcjonariusze usłyszeli o nietypowej motywacji Kolumbijczyka. Tłumaczył on, że śpieszył się do oddalonego o ok. 10 km Wieruszowa na zabieg kosmetyczny.

28-latek powiedział też, że nie wiedział o zakazie poruszania się hulajnogami elektrycznymi na drogach ekspresowych, do których zalicza się S8.

"Policjanci mając na uwadze bezpieczeństwo kierującego pomogli mu bezpiecznie opuścić to miejsce, kierując go przez MOP Niwiska na drogę wojewódzką. Mężczyzna za powyższe wykroczenie został ukarany mandatem karnym" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

KPP w Wieruszowie przypomniała w swoim komunikacie o zakazie dotyczącym hulajnóg elektrycznych, którego złamanie "stwarza poważne zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno osoby kierującej takim pojazdem, jak i innych uczestników ruchu drogowego".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni