Pędził hulajnogą po trasie S8. Mężczyzna tłumaczył, że spieszy się do kosmetyczki

28-letni obywatel Kolumbii został zatrzymany do kontroli drogowej podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że poruszał się po drodze ekspresowej S8. Policjantom tłumaczył, że spieszył się na zabieg kosmetyczny i nie wiedział o zakazie.

Policjant w kamizelce odblaskowej rozmawia z osobą na hulajnodze elektrycznej na poboczu drogi, obok stoi radiowóz.
KPP w Wieruszowie
O niecodziennym zdarzeniu, do którego doszło 17 marca chwilę przed godz. 8 poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie. Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który w miejscowości Niwiska (woj. łódzkie) na elektrycznej hulajnodze jechał trasą S8 w kierunku Wrocławia.

Skierowany na miejsce patrol dokonał zatrzymania pojazdu. Podczas rozmowy z mężczyzną, którym okazał się 28-letni obywatel Kolumbii, funkcjonariusze usłyszeli o nietypowej motywacji Kolumbijczyka. Tłumaczył on, że śpieszył się do oddalonego o ok. 10 km Wieruszowa na zabieg kosmetyczny.

 

28-latek powiedział też, że nie wiedział o zakazie poruszania się hulajnogami elektrycznymi na drogach ekspresowych, do których zalicza się S8.

 

"Policjanci mając na uwadze bezpieczeństwo kierującego pomogli mu bezpiecznie opuścić to miejsce, kierując go przez MOP Niwiska na drogę wojewódzką. Mężczyzna za powyższe wykroczenie został ukarany mandatem karnym" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

 

KPP w Wieruszowie przypomniała w swoim komunikacie o zakazie dotyczącym hulajnóg elektrycznych, którego złamanie "stwarza poważne zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno osoby kierującej takim pojazdem, jak i innych uczestników ruchu drogowego".

 

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
