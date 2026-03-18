Grzegorz Braun po raz kolejny wywołał skandal w Parlamencie Europejskim. Podczas wtorkowego spotkania komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego (AFET) z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Kają Kallas polityk Konfederacji Korony Polskiej ocenił, że urząd szefowej unijnej dyplomacji jest "bezużyteczny i niepotrzebny".

Później Braun przeszedł do tematu konfliktu na Bliskim Wschodzie i powiedział, że odpowiedzialni za niego są Żydzi, Izrael i żydowska diaspora na całym świecie. Przy tej okazji polityk oskarżył Kallas o to, że ucisza go i powstrzymuje przed mówieniem prawdy. Zarzucił przy tym szefowej unijnej dyplomacji, że ta jest "jedynie tłumikiem na końcu lufy broni".

Na kontrowersyjne słowa Brauna zareagował przewodniczący komisji, David McAllister, który zaznaczył, że komisja "całkowicie odrzuca" antysemickie uwagi europosła. Gdy Braun próbował dalej zabierać głos, McAllister stanowczo zareagował. - Nie ma pan teraz głosu. Zamknij się! - zwrócił się do polskiego polityka.

"Niepotrzebna prowokacja". Polscy europosłowie o słowach Brauna

W środę zachowanie Brauna skomentowali polscy eurodeputowani. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan powiedział, że była to "niepotrzebna prowokacja". - Między innymi przez takie zachowania my nie wyobrażamy sobie koalicji z formacją Grzegorza Brauna - stwierdził polityk.

Eurodeputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman określił natomiast zachowanie Grzegorza Brauna jako "żałosne" i "podlane cynizmem". - Pan Braun jest w czystej postaci cynikiem. To jest reżyser, który napisał sobie scenariusz, i który teraz realizuje - powiedział.

Polityk zaapelował też do mediów, żeby nie nagłaśniały wybryków Brauna. - Przestańcie o nim mówić, bo właśnie o to mu chodzi. Zobaczycie państwo, że gdyby o panu Braunie nie było wzmianki w mediach przez najbliższe sześć miesięcy, to on by też stracił zainteresowanie tym, żeby takie haniebne rzeczy wypowiadać nawet tutaj w Parlamencie Europejskim - ocenił Hetman.

