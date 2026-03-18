W Holandii coraz częściej zostaje odnotowany nowy trend w szpiegostwie. Zagraniczny wywiad angażuje w działania nie doświadczonych i profesjonalnych agentów, ale zwykłych ludzi, którzy wykonują zadania, bo zostali zrekrutowani przez internet i media społecznościowe - poinformował portal Politico. Zdaniem medium, takich działań dokonują głównie: Rosja, Chiny oraz Iran.

Youssef Ait Daoud, dyrektor ds. wywiadu i zagrożeń narodowych Holandii, powiedział, cytowany przez Politico, że służby wywiadowcze rekrutują do zadań cywilów, a za wykonanie obowiązków wynagradzają ich pieniędzmi lub "adrenaliną".

Urzędnik twierdzi, że zadanie, które stoją przed cywilami nie są trudne - najczęściej obejmują zbieranie informacji lub dokonanie aktu sabotażu. Transakcje w zdecydowanej większości przypadków odbywają się przez internet, a "ulubionym" środkiem komunikacji jest Telegram.

Nowy sposób służb wywiadowczych. Zatrudniają cywilów

Nowy sposób działania wywiadu określono "przestępczością jako usługą". - Czasem to po prostu wygląda w ten sposób: człowiek dostaje pytanie: 'czy chcesz coś podpalić za pięć tys. euro?' - tłumaczył holenderski urzędnik.

Rząd Holandii zauważył, że skala tego typu działań zwiększyła się po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Zdaniem urzędników, wpisuje się to w dalszą destabilizację państw europejskich przez Kreml.

Autorzy publikacji Politico nadmienili, że do działań wywiadowczych często bierze się osoby bez przeszłości kryminalnej. Mowa o nastolatkach, ale też dorosłych, których przykuwa wizja szybkiego zarobku.

Cywile zatrudniani przez wywiad. Holandia zaostrza przepisy

Działania nie pozostają jednak nie zauważone przez służby. Przykładowo Holandia zatrzymała trzech 17-latków, którzy - jak pokazało śledztwo - próbowali zbierać dane w pobliżu rządowych obiektów w Hadze dla rosyjskich hakerów.

W kraju zaostrzono pod tym względem przepisy. Teraz ujawnianie danych na rzecz innego państwa, nawet gdy nie są one objęte tajemnicą państwową, będą uznane za przestępstwo. Funkcjonariuszom nie jest jednak łatwo udowodnić, że podejrzani działali na rzecz obcego kraju.

Wcześniej ukraińska agencja prasowa UNIAN donosiła, że Rosjanie rekrutują młode osoby w internecie, którzy służą jako "jednorazowi agenci" i prowadzą działania szpiegowskie, podpalenia i inne przestępstwa w całej Europie.

