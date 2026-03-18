Kilka godzin wcześniej informację o śmierci Chatiba ogłosił izraelski minister obrony Israel Katz, który dodał, że jeszcze w środę można się spodziewać "istotnych niespodzianek" w walkach z Iranem i wspierającym to państwo libańskim Hezbollahem.

Zaznaczył, że wraz z premierem Binjaminem Netanjahu zezwolił wojsku na zabijanie "wyższych rangą irańskich oficjeli" bez konieczności uzyskania wcześniej zgody.

Nie żyje minister wywiadu Iranu. "Zginął śmiercią męczeńską"

Informację o śmierci ministra wywiadu potwierdziła strona irańska.

"Zginął śmiercią męczeńską w wyniku przestępczych ataków Stanów Zjednoczonych i reżimu syjonistycznego (Izraela - red.)" - przekazano.

Chatib był szyickim duchownym, który stanął na czele resortu wywiadu w 2021 r. Wcześniej pełnił funkcje w szeregach irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Był też współpracownikiem najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego, zabitego w ataku 28 lutego, pierwszego dnia wojny USA i Izraela z Iranem.

Śmierć kluczowych postaci Iranu. Groźby pod adresem USA i Izraela

Od tego czasu zginęło kilku innych ważnych przedstawicieli władz politycznych i wojskowych Iranu - wśród nich Ali Laridżani, który pełnił funkcję sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu i był uznawany za osobę faktycznie kierującą Iranem po zabiciu Chameneiego.

Po zabiciu Laridżaniego szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi ostrzegł, że cały świat poczuje skutki "niesprawiedliwej" wojny USA i Izraela z jego krajem. - Nie wiem, dlaczego Amerykanie i Izraelczycy wciąż nie rozumieją, że Islamska Republika Iranu ma silną strukturę polityczną z ugruntowanymi instytucjami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi - powiedział Aragczi w wywiadzie dla katarskiej stacji Al-Dżazira.

Iran potwierdził też doniesienia o śmierci przywódcy masowej organizacji paramilitarnej Basidż Golamrezy Solejmaniego, irańskiego ministra obrony Amira Nasirzadeha i dowódcy IRGC Mohammada Pakpura.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni