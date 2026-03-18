Pełnomocniczka rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała dziennikarzom w środę po spotkaniach w Komisji Europejskiej, że padło dużo pytań o udział Polski w programie. - My te pytania dostajemy właściwie od momentu podjęcia decyzji przez pana prezydenta. Pytają, że jak to jest, że to Polska wymyśliła mechanizm SAFE, dyktowała warunki, jak go stworzyć, dostała największą część pieniędzy, a teraz z Warszawy słychać, że może niekoniecznie Polska jest nim zainteresowana - zaznaczyła.

- Podkreśliłam więc jeszcze raz, że nic się nie zmienia i Polska jest dalej częścią SAFE - powiedziała Sobkowiak-Czarnecka. - Dalej 43,7 miliarda euro trafi do Polski. Ani jednego euro z mechanizmu SAFE nie stracimy - kontynuowała.

- Zresztą ustawa, która była na biurku pana prezydenta nie dotyczyła tego, czy Polska powinna być częścią mechanizmu SAFE, tylko tego, jak te pieniądze mają być wydawane po polskiej stronie - dodała.

- Można też usłyszeć, że były kraje członkowskie, które pytały, czy to znaczy, że pieniądze, które miały być dedykowane dla Polski, są z powrotem na stole. Nie, te pieniądze nie są z powrotem na stole. My mamy konkretny plan, który złożyliśmy w Brukseli. Jesteśmy zdeterminowani, żeby jak najszybciej podpisać wszystkie umowy w Brukseli - dodała pełnomocniczka rządu ds. SAFE.

Pełnomocniczka rządu ds. SAFE: Pierwsze pieniądze w kwietniu

Komisja Europejska obecnie pracuje nad umową pożyczkową, którą zawrze z państwami biorącymi udział w programie SAFE, w tym z Polską. KE pracuje nad jednym szablonem dla wszystkich państw. W SAFE bierze udział 19 państw. W tej chwili KE może podpisać umowy na pożyczki z 16, których plany inwestycyjne zostały już zaakceptowane.

Sobkowiak-Czarnecka przypomniała, że umowy te KE chciała podpisać w połowie marca, ale teraz należy się tego spodziewać. - Mamy lekkie opóźnienie, ale nie ze względu na Polskę. SAFE jest mechanizmem, który jest ustalany pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi - podkreśliła. Jak dodała, umowa powinna zostać podpisana na przełomie marca i kwietnia.

- Dzisiaj usłyszałam w Brukseli zapewnienia, że pierwsze pieniądze trafią jeszcze w kwietniu do Polski - zaznaczyła.

SAFE dla Polski. Uchwała rządu i program Polska Zbrojna

W piątek rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministrów obrony i finansów do podpisania umowy dotyczącej unijnego programu SAFE. Zgodnie z uchwałą spłata pożyczki nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność. To odpowiedź na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego z czwartku, który poinformował, że nie podpisze rządowej ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE.

Zamiast stworzenia specjalnego funduszu w Banku Gospodarstwa Krajowego do obsługi środków z unijnych pożyczek, jak zakładała ustawa, pożyczka z SAFE zostanie zaciągnięta przez BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Polska ma być największym beneficjentem programu pożyczkowego SAFE spośród 19 państw członkowskich UE, które się do niego zgłosiły. KE przyznała Polsce 43,7 mld euro, z których zostaną sfinansowane projekty obronne przewidziane w polskim planie inwestycyjnym. Został on ostatecznie zatwierdzony 17 lutego przez kraje członkowskie.

Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. nisko oprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie.

