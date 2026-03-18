Największy lotniskowiec USA wycofany z Bliskiego Wschodu. "Pytania o morale marynarzy"

"Amerykański lotniskowiec Gerald R. Ford, biorący udział w operacjach przeciwko Iranowi, tymczasowo wpłynie do portu po pożarze na pokładzie" - podał Reuters. Źródła nie informują, jak długo największy i najnowocześniejszy amerykański lotniskowiec pozostanie w bazie.

Znajdujący się na Morzu Czerwonym okręt ma zostać skierowany do portu na Krecie. Według źródeł agencji, wbrew początkowym komunikatom amerykańskiej marynarki, pożar był poważny, ucierpiało w nim wielu członków załogi, doszło także do uszkodzeń lotniskowca.

"Opieką medyczną z powodu obrażeń spowodowanych dymem trzeba było zapewnić blisko 200 marynarzom. (...) Opanowanie pożaru zajęło kilka godzin, ogień objął około 100 miejsc noclegowych" - podał Reuters.

Lotniskowiec Gerald R. Ford opuści Bliski Wschód. Okręt przybije do portu na Krecie

USS Gerald R. Ford został skierowany na Bliski Wschód po tym, jak został wykorzystany w amerykańskiej misji przeciwko Wenezueli. Na Morze Czerwone wpłynął na kilka dni przed rozpoczęciem amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran.

24 lutego "The Wall Street Journal" poinformował o pierwszych problemach na pokładzie lotniskowca. W wyniku awarii systemu kanalizacji lotniskowca uszkodzonych zostało 650 toalet na jego pokładzie. Przy liczebności załogi sięgającej 5 tys. marynarzy na USS Gerald R. Ford do ubikacji szybko zaczęły ustawiać się długie kolejki.

W czwartek agencja Reutera podała, że na pokładzie lotniskowca doszło do pożaru, który rozpoczął się w pralni. Poważnie ranny został jeden marynarz, którego śmigłowcem trzeba było przetransportować do szpitala. Amerykańska zaprzeczyła, jakoby ogień pojawił się w wyniku działań zbrojnych.

Według ustaleń greckiego dziennika "Kathimerini" w śledztwie mającym ustalić przyczyny pożaru pod uwagę brany jest scenariusz, w którym ogień w pralni podłożyli członkowie załogi wyczerpani trwającą od dziewięciu miesięcy misją.

"Długość trwania misji wywołała pytania o morale marynarzy na pokładzie i gotowość okrętu wojennego" - podał Reuters. Po zawinięciu Gerald R. Ford do portu na Krecie na Bliskim Wschodzie pozostanie lotniskowiec USS Abraham Lincoln.

