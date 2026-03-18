Klub PiS zawiesza senatora. "Od dawna mentalnie znajduje się po stronie Tuska"

"Rolą parlamentarzysty jest praca na rzecz polskich obywateli i reagowanie wtedy, gdy dzieje się im krzywda" - zaznaczył Rafał Bochenek w dalszej części swojego wpisu. "Dzisiaj rekordowo rosną ceny i rachunki, wzrasta bezrobocie, wdrażane są unijne szaleństwa, takie jak ETS2 czy umowa z krajami Mercosuru" - dodał.

"Charakterystyczne, że te sprawy pana Senatora nie zajmują. Z tego powodu informuję, że kierownictwo partii podjęło decyzję o zawieszeniu pana Senatora i równoczesnym wszczęciu procedury jego usunięcia z klubu PiS" - oświadczył Bochenek.

Jacek Włosowicz skrytykował PiS. Wytknął decyzje partii

Senator PiS Jacek Włosowicz we wtorek w TVN24 pytany o program SAFE ocenił, że stanowi on "bardzo duży impuls finansowy i gospodarczy" dla Polski.

Wyraził też niezadowolenie z obecnego kierunku partii. Dopytywany, dlaczego PiS jest przeciw SAFE, odparł, że górę wzięły emocje wynikające z faktu, że nie jest to ich program. - Chodzi o emocje, że to nie my - dodał Włosowicz, który jest senatorem klubu PiS, ale nie należy do partii.

Senator Włosowicza we wtorek wspominał też moment, w którym wstąpił do PiS. Jak zauważył, miała być to "konserwatywna partia, poukładana, skupiona na ludziach, na programie dla kraju". Według niego dziś formacja robi się partią nacjonalistyczną. Jako przykład jej uskrajniania wskazał m.in wybranie wiceszefa PiS Przemysława Czarnka na potencjalnego kandydata na premiera.

Reakcja polityków na słowa Włosowicza

Na słowa senatora w środę na portalu X zareagował polityk PiS Stanisław Karczewski. Zapowiedział, że Włosowicz już więcej nie znajdzie się na listach wyborczych ugrupowania. - Już od dłuższego czasu mentalnie jest poza szeroko rozumianą prawicą. W kolejnych wyborach nie znajdzie miejsca na listach PiS. Nie ma miejsc dla tych cwaniaków-oportunistów, którzy chcą być z nami tylko wtedy gdy rządzimy - oświadczył Karczewski.

O słowa Włosowicza dziennikarze zapytali w środę m.in. wiceszefa MON Cezarego Tomczyka, który zarzucił politykom PiS hipokryzję. - Chciałbym dzisiaj zaapelować do wszystkich posłów PiS-u, żeby zrobili tylko jedną rzecz. Żeby mówili prawdę, podobnie jak zrobił to senator PiS-u, który wczoraj miał odwagę, żeby zabrać głos. Sama partia PiS stała się jakimś zakładnikiem polityki, którą wymyśliła i którą prowadzi - powiedział.

